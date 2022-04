Moto Guzzi V100: la grande novità di Mandello si fa attendere?

La Moto Guzzi V100 Mandello è stata certamente una delle novità 2022 più attese viste a EICMA. Una ventata di aria fresca sulle sponde del Lago di Lecco tra sospensioni semiattive e aerodinamica adattativa, ma... l'aria fresca corre il rischio di diventare gelata? Forse sì. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la moto arriverà solo nell'inverno 2022.

Moto Guzzi V100

TANTO ATTESA Dicevo che la Moto Guzzi V100 rappresenta una ventata di aria fresca per la Casa di Mandello e non è difficile capire il perché. Rispetto alla tradizione Moto Guzzi – anche lei resta però fedele al cardano – gli elementi di modernità sono tanti: forcellone in alluminio, sospensioni semiattive, nuovo motore raffreddato a liquido, elettronica con IMU a 6 assi e aerodinamica adattativa, giusto per citare i più importanti. Una moto carica di attese che, almeno per il momento, dovranno restare tali...

La Moto Guzzi V100 Mandello

DATA DI ARRIVO E PREZZO Moto Guzzi non si è sbilanciata lo scorso novembre, a EICMA, e della V100 non si conoscono né prezzo né data di arrivo. A livello globale la situazione, tra pandemia e guerra Russia-Ucraina, non è certamente delle migliori e non stupisce che possano esserci ritardi – ne avevo parlato qui – tra carenza di chip, rincari delle materie prime e difficoltà di approvigionamento delle stesse. Insomma, la Moto Guzzi V100 Mandello potrebbe essere solo una delle tante moto che si fanno attendere più del previsto, ma speriamo di sbagliarci. In attesa di news ufficiali...

