Tornano le Moto Guzzi Experience 2022, in viaggio con V7 e V85TT

Aperte le iscrizioni alla Moto Guzzi Experience 2022, i viaggi in posti da sogno in sella a Moto Guzzi V7 e V85TT. Date e mete

Tornano nel 2022, dopo anni difficili a causa della pandemia, le Moto Guzzi Experience 2022: viaggi alla scoperta di territori meravigliosi in sella a due icone della casa dell’Aquila di Mandello del Lario, la V7 e la V85TT.

DATE E METE Il primo appuntamento è in programma dal 16 al 25 aprile su due isole amatissime dai motociclisti, Corsica e Sardegna. Dal 7 al 15 maggio si andrà invece alla scoperta di un’isola ricca di storia, Creta. Le magnifiche strade bianche della Toscana saranno protagoniste nel weekend dal 27 al 30 maggio, tappa nella quale il parco moto sarà interamente composto da Moto Guzzi V85 TT. Sono poi previsti anche viaggi nei Balcani (dal 18 al 25 giugno) e due avventurose esperienze in Nord Africa: in Tunisia, dal 15 al 24 ottobre, e in Marocco, dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023.

IL VIAGGIO TOP Una proposta ricchissima, impreziosita dal viaggio in moto per eccellenza: quello a Capo Nord, reso celebre nel 1928 da Giuseppe Guzzi, fratello del fondatore Carlo, in sella alla Moto Guzzi GT 500 Norge. È così che nasce la tappa più esclusiva ed emozionante della Moto Guzzi Experience 2022, il “Viaggio del Centenario” - originariamente previsto nel 2021, poi posticipato a causa della pandemia da Covid-19 -, per raggiungere le fatidiche coordinate 71° 10’ 21”, Nordkapp, nella maniera più coinvolgente, spensierata e autentica possibile: in sella a una moto “made in Mandello”. 27 giorni “on the road”, dal 16 agosto all’11 settembre, per viaggiare attraverso gli splendidi paesaggi del Nord Europa e condividere il percorso con altri appassionati Guzzisti. La degna chiusura di quest’esperienza sarà l’arrivo allo stabilimento di Mandello del Lario, proprio durante le GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi, nel cuore dei festeggiamenti per i primi 100 anni dell’Aquila.

LE MOTO A DISPOSIZIONE In ogni tappa della Moto Guzzi Experience i partecipanti hanno l’opportunità di godere della rinnovata gamma dei modelli Moto Guzzi V7 e V85 TT, quest’ultima anche nell’allestimento Travel. È confermata la speciale formula all inclusive, il pacchetto turistico comprende il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate, l’utilizzo delle moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio. La Moto Guzzi Experience non si rivolge soltanto ai fedeli Guzzisti di The Clan - la comunità ufficiale Moto Guzzi che conta 45.000 iscritti e riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi -, ma è aperta a tutti i motociclisti.