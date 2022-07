Moto Guzzi V850X: la scrambler su base V7 è in arrivo

Mentre la V100, grande novità di EICMA 2021, si fa attendere – un po' come tutte le moto ultimamente – c'è un'altra due ruote della Casa di Mandello che susciterà probabilmente lo stesso interesse. Si tratta della V850 X, il cui nome circola da qualche mese e che adesso sembra essere ancora più vicina...

V7 SCRAMBLER I documenti di omologazione scovati in questi giorni parlano di una V7 sui generis, in salsa scrambler. La moto era stata avvistata sulle rive del lago di Lecco questo inverno – foto di copertina – suscitando qualche sguardo indiscreto... sotto ci sarà pure una V7 – della meccanica parleremo tra un attimo – ma dal punto di vista estetico abbiamo a che fare con un look più modaiolo e moderno, con un faro a LED anteriore e un piccolo cupolino intorno, qualcosa di diverso rispetto alla bicilindrica di Mandello del Lario dalla quale deriva (foto in basso).

CARATTERISTICHE Il motore bicilindrico a V di 90° arriverebbe a quota 66 CV a 6.700 giri/min – ma si parla anche di versione a 35 kW – per merito di un sistema di scarico realizzato in collaborazione con Arrow. Sul fronte della tecnologia non mancherebbero ABS e controllo di trazione, ma anche un faro a LED con luce DRL. Il telaio – che sembrerebbe derivato dalla V7 – sarebbe accoppiato a cerchi a raggi e pneumatici Michelin Anakee II, al posteriore di sezione maggiorata rispetto a quello della V7. Più sostanza, meno peso per la nuova V850 X: 213 kg, 5 meno della V7 Stone e 10 in meno rispetto alla Special. La nuova V850 X pare sarà anche più piccola rispetto alla V7 dalla quale deriva: si parla di 2.076 mm di lunghezza e 1.057 mm di altezza, con l'interasse fermo a quota 1.407 mm. Inutile dire che, come la V100 che tanto attendiamo, anche la V850 X potrebbe farsi viva proprio a EICMA...

