Problemi all'ammortizzatore per la Moto Guzzi V100 Mandello

Problemi oltreoceano per l’ultima arrivata in casa Moto Guzzi, la V100 Mandello, oggetto di una campagna di richiamo ufficializzata dalla Casa di Mandello del Lario. Secondo l’NHTSA, l'autorità americana per la sicurezza stradale, la sport touring italiana avrebbe un problema al monoammortizzatore, nello specifico sarebbero le boccole del cuscinetto installate in modo errato nell'attacco inferiore dal fornitore Kayaba. Il componente difettoso potrebbe causare forze anomale sul monoammortizzatore, causando il cedimento della staffa di ancoraggio sul forcellone.

Moto Guzzi V100 Mandello color Bianco Polare

QUALI MOTO Secondo Moto Guzzi sarebbero 260 unità interessate, ma solamente 76 sono già state consegnate ai proprietari. Questo problema dovrebbe interessare le moto prodotte tra ottobre 2022 e fine giugno 2023. Nessun problema, invece, per le moto prodotte prima e dopo questo intervallo di tempo. Ovviamente il Gruppo Piaggio ha già comunicato a possessori e concessionarie la campagna di richiamo, le moto interessate effettueranno un controllo e l’eventuale sostituzione in maniera del tutto gratuita.

ANCHE IN ITALIA In maniera cautelativa Moto Guzzi ha deciso far rientrare nella campagna di richiamo anche l’Italia, e sta valutando l’idea di estenderlo anche ai modelli consegnati in Germania. Ovviamente, trattandosi di un richiamo che interessa il monoammortizzatore Kayaba, non sono oggetto di richiamo le versioni S – qui il link alla prova su strada – che montano di serie le sospensioni semi attiva Smart EC 2.0 Öhlins.