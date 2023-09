Moto Guzzi, ecco la nuova V7 Corsa. Caratteristiche e prezzo

Il segreto del successo della V7? Il legame con la tradizione, enfatizzato da un design iconico e autentico. Negli anni le versioni speciali e non della retrò della Casa di Mandello del Lario hanno sempre lasciato il segno nel cuore degli appassionati del marchio e ci sono altissime probabilità che anche l’ultima arrivata, la nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa, svelata a sorpresa durante Moto Guzzi Open House 2023, riuscirà a farlo.

Nuova Moto Guzzi V7 Corsa con grafica dedicata

COM’È FATTA Nella nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa è forte il richiamo al passato glorioso nel mondo delle competizioni, che per certi versi può essere riassaporato anche partecipando alla Guzzi Fast Endurance come ho fatto io qualche anno fa. Se meccanicamente la moto non si discosta da quella che abbiamo messo a confronto con la sua diretta rivale Triumph Street Twin (qui il link) è nell’estetica che si concentrano le novità. Da un’ipotetica griglia di partenza del passato arrivano il cupolino e la sella con look monoposto. L’allestimento prevede inoltre gli specchi retrovisori “bar end”, il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. In linea con l’aspetto minimale e la targhetta sul riser del manubrio a identificarne la natura “speciale”. Ciliegina sulla torta la livrea bicolore, anch’essa un omaggio all’epoca d’oro delle gare motociclistiche. La colorazione grigio metallizzato è movimentata da una grintosa banda rossa che percorre verticalmente il cupolino, proseguendo poi nella parte inferiore del serbatoio e sui fianchetti laterali. In tinta con la carrozzeria è disponibile come accessorio la cover rigida per la porzione posteriore della sella, per rendere quest’ultima totalmente monoposto, in puro stile corsaiolo.

Nuova Moto Guzzi V7 Corsa a Imola

PREZZO La nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa è già disponibile presso la rete Moto Guzzi al prezzo di 9.999 Euro f.c.