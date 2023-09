Debutta l'Aprilia RS 457: tutto sulla nuova sportiva entry level

Cavalli 48 per 159 chili di peso a secco e meglio di così non si può fare: è con il rapporto peso/potenza più favorevole concesso dalla legge che Aprilia entra a gamba tesa nel mondo delle sportive entry level. Lo fa con l'inedita Aprilia RS 457, fatta su misura per chi ha la patente A2, anello di congiunzione tra la RS 125 e quella Aprilia RS 660 che è attualmente regina di vendite in Europa nel suo segmento.

Aprilia RS 457, vista laterale

Il motore è un bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace, per l'appunto, di 35 kW di potenza, per un peso che diventa di 175 kg col pieno di liquidi. Aprilia smentisce le voci secondo cui il propulsore sarebbe stato sviluppato in partnership con Zongshen, senza però chiarirne la provenienza. Come al solito, tuttavia, il vero punto di forza della piccola Aprilia sarà la ciclistica, che nel caso della RS 457 è stata studiata per esaltare l'agilità. Una soluzione a cui concorre anche la disposizione del silenziatore sotto pancia, con scarico 2 in 1.

Aprilia RS 457, 3/4 posteriore. Si noti lo scarico sotto pancia

Il pregiato telaio in alluminio è una caratteristica esclusiva tra le moto di questo segmento e sfrutta il basamento del motore come elemento portante, come sulla RS 660. La forcella ha steli da 41 mm e corsa di 120 mm: è regolabile nel precarico come il mono posteriore, che lavora sul forcellone in acciaio e garantisce una corsa ruota di 130 mm. I cerchi sono entrambi da 17 pollici e montano coperture da 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore.

Aprilia RS 457, focus su freni e ciclistica

COMPARTO FRENI L’impianto frenante firmato ByBre prevede un disco singolo anteriore da 320 mm, con pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale, e un disco in acciaio da 220 mm al posteriore. Il tutto è assistito da un impianto ABS a due canali con doppia mappa di utilizzo, che consente di impostare l'intervento su entrambe le ruote o solo sull'anteriore.

Aprilia RS 457, manubrio e quadro strumenti

In sella si apprezza la pregevole fattura della piastra di sterzo, con i semi manubri montati sopra di essa per trovare il miglior compromesso tra l'efficacia nella guida sportiva e il comfort su strada. L'occhio cade sui comandi al manubrio retroilluminati e sul brillante dispay TFT da 5 pollici, che rivela un'elettronica al top del segmento: con acceleratore ride-by-wire, tre mappature per regolare l'erogazione del motore e controllo di trazione regolabile su tre livelli o disattivabile. Il cambio Quickshift è offerto come accessorio.

Aprilia RS 457, le tre colorazioni: replica, bianco e nero

Un tocco di classe nel design sono gli indicatori di direzione anteriori integrati nei fari, così da rendere il frontale più pulito, più aerodinamico e dal sapore più racing: basta togliere gli specchi per avere l'impressione di guardare una moto 100% da pista. Aprilia RS 457 è proposta in tre colorazioni: bianco, nero e in grafica Replica. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per febbraio 2024. Il listino non è ancora disponibile, ma i prezzi dovrebbero partire da poco meno di 7.000 euro. Per conoscere le cifre precise rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/09/2023