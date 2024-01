Aprilia 457: dopo la sportiva RS è tempo della naked? Le foto spia

A EICMA abbiamo conosciuto la nuova sportiva di piccola cilindrata RS 457 – qui il video – ma forse dovremmo prepararci anche alla sua alternativa naked. Quella che sembra essere una mini Tuono – per usare il nome della naked più celebre di Noale – infatti, è stata immortalata su strada durante i test.

PER PATENTE A2 Con la RS 457 questa naked condivide certamente – basta guardare i carter – il propulsore bicilindrico in linea da 48 CV. Certo, a guardarla oggi tutto sembra tranne che una sportivissima Tuono: il classicheggiante faro tondo sembra preso in prestito dal mondo Moto Guzzi; ci pensano forcella a steli rovesciati con foderi color oro e pinza freno ad attacco radiale a ricollocare la 457 naked nel mondo della naked sportive.

L'Aprilia RS 457 condivide con questa naked motore, freni e mono

NOVITÀ Le analogie con la RS, dal punto di vista tecnico, sembrerebbero davvero essere finite qui. Il telaio in alluminio lascia spazio a una struttura tubolare in acciaio, il monoammortizzatore regolabile nel precarico – apparentemente uguale a quello della sportiva – si impernea direttamente su un differente forcellone verniciato di nero. Sella, pedane e manubrio, infine, configurano una posizione di guida totalmente nuova rispetto a quella della 457 che conosciamo.

PER IL 2025 La RS 457 è cosa fatta e arriverà nelle concessionarie nel corso dei prossimi mesi – anzi, speriamo di potervela raccontare presto – ma le cose sembrano essere un po' diverse per questa naked. La piccola ''Tuono'', infatti, sembra ancora acerba dal punto di vista delle sovrastrutture, il che fa intendere che probabilmente sarà presentata sul finire del 2024 come modello 2025.

Fonte: Motorradonline

