Aprilia presenta la nuova Tuareg 660 2024: novità e prezzi

L'Aprilia Tuareg 660, protagonista della nostra comparativa enduro stradali, per il 2024 si rifà il trucco. Nuove livree e un accessorio per la tassellata della Casa di Noale: scopriamo quali sono le novità e i prezzi.

I COLORI Invariata dal punto di vista tecnico, la Tuareg 660 2024 si presenta in tre nuove colorazioni, tutte caratterizzate dalla presenza del telaio verniciato di rosso, un ulteriore tocco di sportività per l'enduro italiana. Alle nuove livree Atreides Black e Canyon Sand si aggiunge anche la Dakar Podium, tributo al terzo posto assoluto – con tre vittorie di tappa – alla Dakar del 2010 dell’Aprilia RXV 4.5 guidata da Francisco “Chaleco” Lopez.

Aprilia Tuareg 660 2024: la nuova livrea Dakar Podium

NOVITÀ Ma per il 2024 Tuareg guadagna anche, nel catalogo accessori, un particolare specifico per l'offroad: si tratta di un filtro aria studiato appositamente per l’utilizzo in fuoristrada e su strade polverose, il cui potere filtrante protegge il motore da possibili passaggi di polvere in aspirazione. Le Tuareg 660 2024 sono già in arrivo nelle concessionarie al prezzo di 11.999 euro, mentre la Dakar Podium sarà disponibile durante il mese di ottobre a 12.699 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/10/2023