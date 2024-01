Aprilia Tuareg 660 Factory, e se arrivasse davvero in commercio?

Veni, vidi, vici! Aprilia aveva un ricordo dolcedel deserto, essendo l’ultima casa italiana a riportare una vittoria nella leggendaria Paris-Dakar nel ormai lontano 2012, ma siccome non si può vivere di soli ricordi, grazie alla vittoria di Jacopo Cerutti in sella alla Tuareg 660 nell’ultima edizione dell’Africa Eco Race, il binomio Aprilia-deserto è diventato freschissima attualità. Per Cerutti e Aprilia è il secondo traguardo prestigioso raggiunto nell’anno, infatti, prima di essere incoronato re del deserto, il pilota italiano si è aggiudicato anche il Campionato Italiano Motorally. E se in futuro anche noi comuni mortali potessimo salire in sella alla “Regina del deserto”? Una versione race replica della Tuareg 660 è davvero possibile o è solo un allucinazione? Scopriamolo.

Dubbi che si corresse nel deserto?

COM’È FATTA LA MOTO Quanto c’è della Tuareg 660 - qui messa a confronto con le altre enduro stradali medie - che troviamo in concessionaria dietro alla vincitrice della quindicesima edizione dell’Africa Eco Race? Una buona parte, senza alcun dubbio, anche se rispetto a lei e alla sorella vincitrice del Campionato Italiano le modifiche sono più rilevanti. I fratelli Guareschi e la loro GCorse, per conto di Aprilia Racing, hanno messo a punto diverse geometrie, lavorando su telaio – quello posteriore è scomponibile con serbatoio da 17 litri autoportante – e sospensioni per avere una maggior stabilità alle alte velocità. Ovviamente poi c’è tutta la componentistica racing, come i cerchi specifici per l’uso in off-road, il castello per il roadbook, lo scarico in titanio SC-Project con mappatura dedicata, un differente impianto di raffreddamento (con radiatore dell’olio aggiuntivo) oltre a protezioni maggiorate per l’uso estremo nel deserto. Ora la domanda fatidica, all’appassionato comune tutto questo serve davvero? La risposta più onesta è no, a meno che non si abbia in programma di andare il prossimo anno a contendere il titolo a Cerutti!

Cerutti in azione con la sua Tuareg 660

COME VEDEREI LA VERSIONE “POPOLARE” Senza nulla togliere all’immenso e vincente lavoro svolto dal team dei fratelli Guareschi, se Aprilia decidesse mai di cavalcare l’onda dei suoi successi con una versione più ricca e performante della già valida Tuareg 660 la vedrei molto più vicina alla moto vincitrice del titolo tricolore, meno estrema nella preparazione e, magari, più abbordabile nel prezzo d’acquisto. Niente telaietto scomponibile con serbatoio, per fortuna i benzinai sono più frequenti che nel bel mezzo del deserto, e rinuncerei anche al radiatore supplementare dell’olio, magari optano per un radiatore dell’acqua più grande ed efficiente. Via libera, invece, alle sospensioni Öhlins by Andreani con maggior escursione, così come allo scarico SC-Project con mappatura dedicata- che gioco forza, a meno di rinunciare all’omologazione, dovrebbe avere catalizzatore e DB-killer – ai cerchi specifici e al disco freno in meno all’anteriore. Una moto “pronto gara” o quasi da destinare ai sempre più numerosi appassionati di Motorally, o magari ai semplici amatori della domenica che sognano in grande. Detto ciò, resterebbe da stabilire il nome: meglio continuare con la storia recente, in cui i modelli top acquisiscono “il titolo nobiliare” Factory, o meglio puntare sui ricordi e rispolverare il nome Rally?

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/01/2024