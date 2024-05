Aprilia Pro Experience 2024: in pista a Misano con Biaggi, Olivera e Savadori

Un'esperienza da sogno: girare in pista a Misano con piloti del calibro di Biaggi, Oliveira e Savadori, in sella alle Aprilia RSV4. Tutto possibile, ma solo all'Aprilia Pro Experience 2024. Scopriamo come funziona e quanto costa vivere questa giornata a fianco dei piloti SBK e MotoGP.

COME FUNZIONA Non solo un corso di guida in pista super esclusivo, ma un' esperienza racing di altissimo livello, un sogno che si avvera per ogni motociclista. Questa è Aprilia Pro Experience 2024, una giornata in sella alle Aprilia RSV4 Factory con istruttori d'eccezione come Max Biaggi, quattro volte Campione del Mondo Classe 250 e due volte Campione del Mondo Superbike, Miguel Oliveira, attuale pilota Aprilia nel team Trackhouse e vincitore di 5 gare in MotoGP, Lorenzo Savadori, pilota e tester MotoGP di Aprilia Racing. Ad arricchire ulteriormente l'esperienza la presenta anche di Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Raul Fernandez, piloti Aprilia in MotoGP che faranno compagnia agli allievi durante la giornata.

Aprilia Pro Experience: in pista con i piloti Aprilia

VEDI ANCHE

IL PROGRAMMA In pista per 6 turni da 20 minuti con i ''super coach''. Ognuno di loro seguirà un numero limitato di allievi – l'esperienza è limitata a 20 posti – e tutti i partecipanti avranno almeno un turno con ciascuno dei campioni. Le moto? Ovviamente Aprilia RSV4 Factory, gommate per l'occasione con Pirelli Diablo Superbike in mescola. Ogni turno sarà intervallato da briefing e debriefing con analisi dei video realizzati onboard grazie a telecamere installate su ogni moto. Ma non è tutto: l'Aprilia Pro Experience include anche un giro del tracciato da passeggero di uno dei piloti Aprilia Racing sulla Aprilia RSV4 biposto e uno dei turni con ingresso in pista direttamente dall’interno del box Aprilia Racing MotoGP. Durante la giornata i partecipanti potranno inoltre assistere all’accensione del prototipo Aprilia RS-GP che corre attualmente in MotoGP.

PRENOTAZIONI E PREZZO Aprilia Pro Experience 2024 è proposta al prezzo di 2.950 euro, cifra che comprende anche il pranzo nell’hospitality Aprilia e un servizio fotografico dedicato. Per informazioni e modalità di prenotazione e partecipazione è possibile visitare la sezione del sito dedicata, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/05/2024