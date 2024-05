Mercato moto aprile 2024: è primavera (+21,1%!). Le moto e gli scooter più venduti

Dopo la leggera frenata alle vendite nel mese di marzo, ad aprile il mercato due ruote torna in positivo. Rispetto allo stesso mese del 2023 registra infatti un +21,1%, con scooter e moto decisamente positivi ma ciclomotori ancora in negativo. Scopriamo tutti i dati in dettaglio e le classifiche con moto e scooter più venduti.

APRILE Un mese estremamente positivo (+21,18%) con 40.742 nuovi veicoli su strada. Molto bene il mercato scooter, che cresce del 26,18%, per un totale di 20.976 veicoli targati, con le moto che seguono a ruota: 18.236 unità e +18,52%. Non si può dire lo stesso per i ciclomotori che, nel quarto mese dell'anno, registrano 1.530 unità (-4,97%).

BMW R 1300 GS si conferma protagonista del mercato 2024

PRIMO QUADRIMESTRE Anche guardando l'andamento del mercato moto nei primi 4 mesi dell'anno i numeri sono positivi: +8,35% rispetto al 2023 con 125.888 veicoli. Sono sempre gli scooter a trainare – +10,32% e 62.332 mezzi targati – ma le moto non restano a guardare e fanno segnare +7,35% con 58.308 unità. Ciclomotori sostanzialmente in linea, seppur in territorio negativo, con -2,33% e solo 5.248 veicoli.

ELETTRICO Aprile poco elettrizzante per i due ruote a batterie che fanno registrare 897 unità e un calo del 12,14%. In negativo sia i ciclomotori (-22,84%), che gli scooter (-11,73%), per un cumulato annuo fermo a 3.034 unità: -20,76% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Mariano Roman, presidente di ANCMA, ha sottolineato la voglia di moto riscontratata anche nell'evento dei giorni scorsi: “Il successo della prima edizione dell’EICMA Riding Fest, il nostro evento di prove moto svoltosi lo scorso fine settimana a Misano, che ha raccolto una partecipazione molto numerosa, segno estremamente incoraggiante per un’industria che continua a soddisfare la domanda di passione e la richiesta di mobilità agile, sostenibile e accessibile grazie ad un offerta di prodotti molto varia ed innovativa”.

Honda Africa Twin ES: anche la maxi enduro di Tokio è nelle posizioni che contano

LE MOTO PIÙ VENDUTE Prova a prendere il largo sulla BMW R 1300 GS (2° posto) la Benelli TRK 702, mentre non molla la presa l'Honda Africa Twin, saldamente al 3°. Confermate le posizioni successive, con Yamaha Tracer 9, Ducati Multistrada V4 e Honda Transalp, mentre scalano posizioni nella Top10 Moto Morini X-Cape (8° posto) e Voge Valico 525DSX (10°) che scalzano Yamaha MT-07 e BMW R 1250 GS Adventure.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 2.870 2 BMW R 1300 GS Enduro 2.146 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.923 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.245 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.196 6 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 989 7 YAMAHA TENERE 700 Enduro 941 8 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 924 9 YAMAHA MT-07 Naked 911 10 VOGE VALICO 525DSX Enduro 901 11 KAWASAKI Z 900 Naked 857 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 842 13 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 809 14 MOTO GUZZI V7 Naked 809 15 HONDA NC 750 X Enduro 536 16 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 529 17 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 502 18 YAMAHA MT-09 Naked 502 19 HONDA CB 750 HORNET Naked 493 20 CFMOTO 800MT Enduro 480 21 KEEWAY RKF 125 Naked 480 22 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 467 23 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 464 24 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 449 25 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 444 26 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 414 27 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 406 28 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 403 29 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 385 30 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 376 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Il mercato scooter non registra grandi sorprese, ma... Sebbene il quadrimestre veda ancora il trittico Honda farla da padrone, con in testa l'inarrestabile SH 125, al 2° posto SH 350 scalza di poche unità SH 150. Torna al 4° posto Kymco Agility 125 R16 che si difende come può contro Honda X-ADV 750, 5°. Al 6° posto il primo italiano, Piaggio Liberty 125, seguito da un altro scooter della Casa di Tokio, ADV 350, mentre un altro scooter della Casa di Pontedera – Beverly 300 – resta schiacciato all'8° posto tra due Yamaha, XMax 300 e TMax, quest'ultimo a chiudere la Top10.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.771 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 4.591 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 4.530 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.023 5 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.012 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 2.368 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 2.224 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.083 9 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.881 10 YAMAHA TMAX Scooter 1.773 11 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.536 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 1.507 13 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.488 14 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1.418 15 SYM SYMPHONY 125 Scooter 1.418 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.314 17 HONDA FORZA 350 Scooter 1.201 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.056 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 956 20 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 757 21 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 752 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 645 23 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 582 24 HONDA FORZA 750 Scooter 553 25 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 549 26 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 548 27 SYM JOYRIDE 300 Scooter 478 28 YAMAHA NMAX 125 Scooter 361 29 SYM JET X 125 Scooter 347 30 YAMAHA XMAX 125 Scooter 341 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 03/05/2024