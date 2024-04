Mercato due ruote: frenata a marzo! Le moto e gli scooter più venduti

Dopo un mese di febbraio spumeggiante, a marzo il mercato moto registra il primo segno meno dell'anno. Si fermano a 35.605 unità le immatricolazioni, con una flessione del 5,21% sullo stesso periodo del 2023. Un passo falso tanto delle moto quanto di scooter e ciclomotori, con le prime che perdono il 4,09% e immatricolano 17.431 veicoli, mentre gli automatici fanno segnare -6,36% e 16.704 unità, coi cinquantini a -5,04% e 1.470 unità vendute. Ciononostante il trimestre resta positivo...

I PRIMI 3 MESI Il trimestre galleggia ancora con +3,08% e 85.113 veicoli messi in strada. Gli scooter in terreno positivo, con +3,64% e 41.329 unità, seguiti dalle moto a +2,93% e 40.067 veicoli, mentre è segno meno per i ciclomotori in calo dell'1,22% con 3.717 veicoli registrati.

ELETTRICO Il mese di marzo è leggermente negativo anche per il mercato degli elettrici: -3,01%, pari a 1.065 veicoli venduti. Danno contenuto anche per merito dei ciclomotori che, grazie a una commessa, crescono del 32,02% con 503 unità, mentre è deciso segno meno per gli scooter che perdono 24,16 punti percentuali e immatricolano 518 veicoli. Tra le moto ''a batterie'' 44 unità e+ 29,41% a marzo. Il trimestre elettrico resta però in terreno negativo: -24,36% e 2.124 unità vendute.

Il più venduto tra gli scooter di Pontedera è il Liberty 125

VEDI ANCHE

Mariano Roman, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).“Le pessime condizioni atmosferiche, il confronto con un 2023 particolarmente positivo e la presenza in calendario di meno giorni lavorativi ci aiutano a inquadrare meglio l’andamento mensile del mercato. Malgrado l’inizio d’anno altalenante, il 2024 segna ad oggi un +3% sull’anno scorso e conferma ancora la centralità e il protagonismo delle due ruote come soluzione di mobilità e fattore di svago e passione”.

LE MOTO PIÙ VENDUTE La TRK 702 di Benelli è regina del trimestre, ma le cose si fanno complicate per la pesarese. Al 2° posto, infatti, arriva la R 1300 GS di BMW – indietro di circa 300 unità – seguita dalla maxi enduro di Honda, l'Africa Twin. Anche nelle posizioni che seguono è una questione di crossover ed enduro/maxi enduro: Yamaha Tracer 9, Ducati Multistrada V4, Honda XL750 Transalp e Ténéré 700. Dobbiamo attendere l'8° posto per trovare una naked: si tratta della Yamaha MT-07.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 1.892 2 BMW R 1300 GS Enduro 1.571 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.462 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 915 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 794 6 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 698 7 YAMAHA TENERE 700 Enduro 653 8 YAMAHA MT-07 Naked 631 9 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 608 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 606 11 VOGE VALICO 525DSX Enduro 601 12 KAWASAKI Z 900 Naked 584 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 572 14 MOTO GUZZI V7 Naked 531 15 HONDA NC 750 X Enduro 360 16 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 351 17 HONDA CB 750 HORNET Naked 334 18 KEEWAY RKF 125 Naked 332 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 330 20 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 330 21 CFMOTO 800MT Enduro 324 22 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 306 23 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 305 24 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 305 25 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 298 26 KAWASAKI Z 650 Naked 253 27 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 252 28 BMW F 900 XR Turismo 249 29 VOGE BRIVIDO 125R Naked 249 30 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 244 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Pensare di trovare delle novità nelle prime tre posizioni della classifica scooter è quanto di più improbabile possa accadere. Honda tiene saldamente il controllo del podio coi suoi SH125, 150 e 350, mentre al 4° posto piazza il solito X-ADV. Kymco non molla il 5° col suo Agility 125 R16, mentre al 6° si fa vedere un outsider, Piaggio Liberty 125 che, rispetto allo scorso mese, sale di due posizioni e vende cara la pelle per la Casa di Pontedera.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 4.296 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 3.267 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 3.101 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 2.181 5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.937 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1.477 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 1.415 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.407 9 YAMAHA TMAX Scooter 1.237 10 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.117 11 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 968 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 956 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 861 14 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 834 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 832 16 SYM SYMPHONY 125 Scooter 807 17 HONDA FORZA 350 Scooter 806 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 643 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 637 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 505 21 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 498 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 396 23 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 376 24 HONDA FORZA 750 Scooter 365 25 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 357 26 SYM JOYRIDE 300 Scooter 322 27 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 259 28 YAMAHA NMAX 125 Scooter 242 29 ZONTES ZT350T-E Scooter 230 30 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 227 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 03/04/2024