EICMA Riding Fest: che festa al Misano World Circuit! Tutti i numeri e le foto

Grande successo per la prima edizione di EICMA Riding Fest, l'evento che, nel 110° anniversario dell'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, ha voluto celebrare con una grande festa al Misano World Circuit Marco Simoncelli la moto e i suoi appassionati: oltre 14mila presenze, più di 300 veicoli in prova, oltre 8.000 test ride per quasi 200.000 km percorsi! Perché dopo il Salone invernale – come recita lo slogan “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle” – era giunto il momento di salire in sella!

LE ATTIVITÀ Nei 20mila mq del paddock le istallazioni degli oltre 40 marchi presenti e il via dell'experience Touring: circa 5.600 prove, completamente gratuite, su otto percorsi da 30 minuti ciascuno sviluppati sulle colline e nelle strade attorno al circuito. Nell’area off road, che ha coinvolto in sella oltre 600 persone, il meglio delle enduro specialistiche e delle maxi-enduro all’interno di un’area di 36mila metri quadri e un fettucciato enduristico di quasi un chilometro. E poi la Track Experience, la parte più adrenalinica di EICMA Riding Fest (l’unica a pagamento): oltre 750 appassionati hanno guidato sulla pista di Misano supersportive e hypernaked. I proventi derivanti dall'attività in quest’area – 30mila euro – sono stati interamente devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli per sostenere un progetto a favore dell'ospedale Ceccarini di Riccione.

Bayliss posa per una foto con una famiglia

LARGO AI GIOVANI! EICMA ha accolto alla grande anche giovani e giovanissimi che hanno preso d’assalto gli spazi loro dedicati: più di 12mila metri quadri, con EICMA For Kids che ha accolto 400 bambine e bambini dai 6 ai 12 anni nei primi passi in moto grazie ai percorsi propedeutici sviluppati dalla FMI, ma anche l’area Hashtag 125, all’interno della quale più di 600 giovani da tutta Italia hanno imparato a guidare, con il supporto dei tecnici federali, su un mini-tracciato ricavato nel paddock il meglio della gamma 125 cc delle Case. Non solo maschietti, come qualcuno potrebbe pensare, ma anche tante giovani: la presenza femminile ha infatti superato la quota del 20%. E quando parli di giovani non puoi non considerare anche lo spazio riservato al gaming, con simulatori moto e auto che ha accolto quasi 1.000 ragazzi e ragazze.

VEDI ANCHE

L'area dedicata ai giovani, Hashtag 125

SPETTACOLI E VIP Non solo test ride, ma anche intrattenimento, gioco e spettacolo all'EICMA Riding Fest: freestyle, stunt riding e la compagnia di Radio Deejay con piloti e leggende del motorsport come Troy Bayliss, Antonio Cairoli, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Marco Melandri, Alex Salvini, Andrea Locatalli, Nicolò Canepa e Jacopo Cerutti a fare da ospiti. Molti di loro si sono poi messi alla guida delle moto in prova insieme ai partecipanti, sorprendendo gli appassionati arrivati da tutta Italia. E non potevano mancare le dirette SKY delle gare di MotoGP da Jerez trasmesse sul palco. Domenica, infine, la parata in pista organizzata dal Moto Club Misano Adriatico, con oltre 400 moto in ricordo di Marco Simoncelli.

“Grande soddisfazione” è stata espressa dall’Amministratore delegato di EICMA Paolo Magri e dal Presidente Pietro Meda, che hanno sottolineato il “successo indiscusso della manifestazione”. “Era il modo migliore per celebrare i 110 anni di storia di EICMA: è un traguardo unico e straordinario, che – hanno aggiunto i vertici di EICMA – meritava di essere festeggiato con l’industria di riferimento e con la comunità di appassionati. A loro e ai nostri partner va il ringraziamento più grande. Il successo di questo evento è una prova di forza che va in continuità con l’Esposizione di novembre e inaugura una circolarità promettente: vedere tutte le novità a EICMA e avere la possibilità di provarle in primavera può diventare un modello vincente e ricorrente”.

Per le immagini potete consultare la nostra gallery foto, oppure visitare il sito dell'EICMA Riding Fest, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/04/2024