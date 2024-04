Aprilia Tuono V4 e RSV4 Factory diventano SE-09 SBK. I prezzi

Aprilia celebra la prima vittoria di Max Biaggi in Superbike – targata 26 luglio 2009, a Brno – con due edizioni speciali di Tuono V4 Factory e RSV4 Factory. Scopriamo le caratteristiche delle Aprilia SE-09 SBK e i loro prezzi.

Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK 2024

A contraddistinguere Tuono V4 e RSV4 Factory SE-09 SBK ci pensa la livrea dedicata, che richiama quella della moto del pluricampione del mondo e ambassador Aprilia, Max Biaggi. In questa speciale versione, Tuono V4 Factory e RSV4 Factory sono equipaggiate di serie con prese d’aria dei freni anteriori in carbonio e parafango anteriore in carbonio. Sul serbatoio, invece, compare la numerazione progressiva del modello.

Le nuove Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK e RSV4 Factory SE-09 SBK arriveranno nei concessionari da giugno e saranno proposte al prezzo rispettivamente di 20.499 euro e 26.499 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/04/2024