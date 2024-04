Aprilia Days e Moto Guzzi Days: sabato 20 aprile prova RS 457 e Stelvio

Aprilia e Moto Guzzi aprono le porte delle proprie concessionarie per far toccare con mano agli appassionati le gamme 2024. Con Aprilia Days e Moto Guzzi Days, infatti, potrete salire in sella a novità quali la RS 457 o la nuova Stelvio per un test ride. L'appuntamento è per sabato 20 aprile: scopriamo come prenotare il proprio turno.

La nuova Aprilia RS 457

LE MOTO Aprilia spinge forte con la nuovissima sportiva tutto pepe, l'RS 457 – qui trovate la prova del nostro Danilo – mentre Moto Guzzi fa le spalle larghe con il ritorno della Stelvio (qui la prova del solito Danilo). La Casa di Noale schiera per i test ride anche Tuono 660 e RS 660, Tuareg e Tuono V4 (oltre allo scooter SR GT). Moto Guzzi, invece, vi porta alla scoperta della V100, di V7 e V9 e della rinnovata gamma V85. In concessionaria potrete anche conoscere le promozioni in corso – noi le abbiamo raccolte qui – per portarvi a casa la vostra prossima moto.

La nuova gamma Moto Guzzi V85 2024

PRENOTARE IL TEST RIDE Per prenotare il test ride della propria moto Aprilia o Moto Guzzi del cuore basta andare sui rispettivi siti delle Case: per la prova delle Aprilia potete cliccare qui, per il test ride delle Moto Guzzi qua. Buon divertimento!