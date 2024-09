Aprilia RSV4 X ex3ma: la più simile a una MotoGP

Aprilia Racing continua a far sognare gli appassionati di super sportive, la sua ultima esoterica creatura è la RSV4 X ex3ma, la RSV4 più sofisticata mai prodotta e la più simile a una vera MotoGP, con tanto di carene con effetto suolo. Scopriamo insieme caratteristiche, curiosità e prezzo.

PAROLA DI ALBESIANO È lo stesso Romano Albesiano, Direttore Tecnico di Aprilia Racing, e papà delle RS-GP che si schiereranno questo weekend per il secondo appuntamento stagionale sul circuito di Misano Adriatico, a sottolineare come questa moto sia l'evoluzione più estrema del programma di trasferimento tecnologico dal reparto corse ai clienti. La RSV4 X ex3ma è la prima moto in vendita dotata di un pacchetto completo per la generazione di effetto suolo, che triplica il carico laterale rispetto al modello precedente. L'aerodinamica, con carena a scalino e cornering wings, è direttamente derivata dalla MotoGP. L'ala anteriore, larga 550 mm, genera un carico cinque volte superiore rispetto alla X Trenta. A sottolineare il travaso tecnologico tra mondo prototipi e quello dei (pochi) comuni mortali ci pensa anche la carenatura in carbonio, realizzata con gli stessi processi della MotoGP, che – stando a quanto afferma Aprilia - quintuplica il carico verticale in rettilineo e lo triplica in piega rispetto alla X Trenta, rendendo l’ultima nata del reparto corse della Casa di Noale decisamente più stabile alle alte velocità, che siano affrontate sul rettilineo o in piega.

CARENA DA LACRIMUCCIA Per una moto tanto speciale e legata a doppio filo con il mondo racing non poteva essere scelta una livrea banale. A caratterizzare la nuova RSV4 X ex3ma c’è la livrea Perla Nera, un omaggio alla RS 250 con cui Max Biaggi vinse tre mondiali consecutivi dal 1994 al 1996. Il “Corsaro” ha partecipato direttamente allo sviluppo della serie speciale, descrivendo l'esperienza come simile ai test di un vero prototipo racing, sottolineando l'emozione di guidare una moto con un'aerodinamica così avanzata ed efficace.

MECCANICA DA CORSA Andando alla scoperta di quello che c’è sotto pelle, o forse meglio dire sotto le tecnologiche carene, troviamo due capisaldi di Aprilia: il telaio doppia trave in alluminio – eccellenza nel segmento – e il motore V4 di 1.099 cc, quest’ultimo interessato da una cura “rivitalizzante” dai guru motoristi del reparto corse di Aprilia. Grazie a una messa a punto specifica, un rapporto di compressione aumentato, un filtro aria ad alta permeabilità Sprint Filter e uno scarico in titanio realizzato da SC Project, la RSV4 X ex3ma è accreditata di 230 CV a 13.500 giri/min e 131 Nm di coppia a 11.000 giri/min. Con l’upgrade al motore la ciclistica non poteva certo rimanere indietro, d’altronde sappiamo bene che la potenza è nulla senza controllo, e allora sulla ex3ma sono state equipaggiate sospensioni Ohlins con setup dedicato, tra cui una forcella pressurizzata, e un impianto frenante Brembo di altissimo livello, con pompa radiale 19x16, abbinata a pinze ricavate dal pieno GP4 MS con pastiglie racing Z04 e dischi freno T Drive da 330 mm. I cerchi in carbonio migliorano maneggevolezza e prestazioni oltre a ridurre il peso – solo 165 kg – dato ottenuto anche grazie all’utilizzo di numerose componenti in carbonio e alluminio ricavato dal pieno. Gli pneumatici sono gli stessi slick usati nel mondiale Superbike: anteriore SC1 con misura 125/70 e posteriore SCX con misura 200/65).

Aprilia RSV4 X ex3ma

ELETTRONICA AL TOP Ovviamente, a gestire le performance da urlo non sarà solo il polso destro del fortunato possessore ma anche l’evoluta suite di aiuti alla guida con stampo racing, la centralina APX, evoluzione di quella usata nei mondiali WSBK vinti da Biaggi. Il cervellone è capace di studiare strategie di controllo di anti-impennata e controllo di trazione, potenza e freno motore simili a quelle delle moto da corsa, anche grazie a un sistema di acquisizione dati integrato GPS.

PERLA RARA Giocando con il nome della livrea, si può affermare senza timore di smentita che la nuova Aprilia RSV4 X ex3ma sarà una vera e propria “Perla Rara”, infatti verranno prodotti – artigianalmente - solo 30 esemplari, proposti in vendita al prezzo di 80.000 euro (IVA esclusa), prenotabili online da settembre. Gli acquirenti potranno ritirare la moto presso Aprilia Racing, visitando il reparto corse di Noale, e riceveranno anche un laptop, un telo coprimoto personalizzato, un tappeto e un cavalletto posteriore dedicati.