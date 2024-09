Aprilia svelerà una nuova moto limited edition: scoprila con noi

Questa fine di settembre si fa già calda quanto a novità moto 2025. Prima Triumph che presenta le nuove Speed Twin 1200, poi l'annuncio di una novità 2025 Ducati e ora anche Aprilia è pronta a presentare un nuovo modello. Scopriamo cosa bolle in pentola.

TUTTO SEGRETO Sul fronte della nuova moto tutto tace, c'è solo questa immagine sul canale Instagram della Casa di Noale. Quello in sella, per chi non lo avesse riconosciuto, è Max Biaggi, 4 volte Campione del mondo e ambassador Aprilia. Il post recita solo ''Aprilia Racing new limited edition bike unveiling'' ma, a ben guardare, qualcosa si riesce a intuire... Davanti, per esempio, sembra intravedersi la forma di vistose alette aerodinamiche in stile RS-GP. Che si tratti dunque di una RSV4 replica MotoGP?

TUTTI COLLEGATI L'appuntamento con la nuova moto Aprilia è per venerdì alle 18,30: collegatevi sul nostro sito per scoprire insieme a noi l'ultima novità di Noale.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/09/2024