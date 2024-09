Ducati World Première 2025: ecco quando saranno svelate le novità

Ultimamente non abbiamo fatto che parlare di Ducati – dalla 996 a 2.000 euro, alla mia prova su strada della Panigale V4 S, passando, purtroppo, anche alla tragica notizia della scomparsa di Luca Salvadori, youtuber e pilota legato a Borgo Panigale – ma sembra che non sia finita qui. Ripartono infatti gli appuntamenti con la Ducati World Première e le novità 2025.

La Ducati Streetfigher V4 S con scarico Akrapovic

GLI APPUNTAMENTI Domani, 19 settembre, il primo appuntamento della nuova stagione. La Ducati World Première 2025 prevede 5 appuntamenti da qui alla fine dell'anno, ma le novità Ducati arriveranno anche nel corso del prossimo. Ecco, di seguito, i 5 episodi con le prossime novità di Borgo Panigale.

19 settembre - Expand Your Limits

7 ottobre - You can wear black at any time

17 ottobre - Celebratory Beauty

5 novembre - Extended Experience

5 dicembre - Unlock Everyday Adventure

TUTTI COLLEGATI DOMANI Si parte subito col primo episodio domani. Quale sarà la prima novità? Da Ducati recitano così: ''Il primo appuntamento farà scoprire ai motociclisti di tutto il mondo nuovi orizzonti, in sella a uno dei modelli più iconici della Casa di Borgo Panigale''. Si parla di orizzonti e modello iconico, a noi viene in mente subito la Multistrada... sarà davvero così? Non resta che scoprirlo: collegatevi sul nostro sito domani alle 16 per il reveal.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/09/2024