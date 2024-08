Ducati: addio alla Panigale V2? Ecco come cambia la sportiva "media"

L'arrivo della Panigale V2 Superquadro Final Edition ha fatto rizzare le antenne a molti: che sia l'addio della supersportiva ''media'' di Borgo Panigale? Sì, più precisamente potrebbe trattarsi di un pensionamento del motore V2, non della moto in sé. Scopriamo cosa bolle in pentola...

La Panigale V2 Superquadro Final Edition

INCOMPRESA La Panigale V2 – e con lei la Streetfighter V2 – ha sofferto sin dal suo lancio. Non per il valore della moto in sé, sicuramente eccellente, quanto perché, evidentemente, non ha intercettato le esigenze del mercato. D'altra parte la gamma V2 è stata fino a oggi la Ducati ''media'' ma le prestazioni sono da maxi di qualche hanno fa: il bicilindrico a L con distribuzione desmodromica da 955 cc, infatti, è capace di 155 CV di potenza e 104 Nm di coppia.

NUOVO MOTORE Resti al suo posto la maxi Panigale V4 – ancor più prestante per il 2025 – ma la gamma V2 ha forse bisogno di... abbassare un po' il tiro. Secondo quanto riportato da RideApart, in Ducati confermano l'addio del motore V2 Superquadro, ma non della moto, anzi. ''Sarà la prima moto completamente nuova del 2025'' avrebbero detto da Borgo Panigale. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Ecco qualche ipotesi.

Aprilia RS 660 Extrema

IL SEGRETO Per non snaturare il nome potrebbe restare un V2, il Testastretta da 937 cc montato su Multistrada, Monster etc., motore decisamente più in linea con ciò che il mercato sembra apprezzare in questo momento. A cosa mi riferisco? Pensiamo alla regina delle sportive stradali, la RS 660, col suo motore da 100 CV. Un V2 da 100-110 CV potrebbe essere l'arma perfetta per essere della partita. D'altra parte proprio in Aprilia ci insegnano che l'eccezionale bicilindrico parallelo di Tuono e RS altro non è che la metà del V4 da 1.099 cc: anche Ducati potrebbe prendere una bancata del suo motore da 1.103 cc e tirar fuori una meraviglia di sportiva media, no?

