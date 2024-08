Ducati MotoGP: la mitica GP07 di Casey Stoner venduta all'asta. Il prezzo

Dopo avervi parlato della Ducati GP03, la prima MotoGP di Borgo Panigale – in confronto virtuale con la supersportiva stradale Panigale V4 – oggi chiamo in causa un'altra moto mitica bolognese, la GP07 di Casey Stoner, moto che ha portato l'australiano alla conquista del titolo piloti e Ducati al successo nel campionato costruttori 2007. Una moto che ha un significato importantissimo per la storia della Casa italiana, questo weekend andata all'asta.

Stoner sulla Ducati GP07

LA 800 Il motore della Ducati Desmosedici GP7 è diverso da quello della GP03: appartiene infatti all'epoca della MotoGP con cilindrata ridotta a 800 cc, misura adottata per ridurre le prestazioni dei bolidi. Ecco che la Ducati, dal suo V4 di 799 cc a 16 valvole in titanio con comando desmodromico, eroga comunque oltre 220 CV, per un peso di 148 chilogrammi e una velocità massima ben oltre i 300 km/h. Non mancano i soliti Öhlins e Brembo per sospensioni e freni e la moto andata all'asta è fornita di dischi in carbonio e ruote originali da 16,5 pollici, ma anche di dischi in acciaio e ruote da 17 pollici.

IL PREZZO Per portarsi a casa la Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner un acquirente ha dovuto sborsare 402.500 sterline, l'equivalente di oltre 475.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/08/2024