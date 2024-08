Nuova Ducati Panigale V4S: cosa piace e cosa no al popolo del web

Un’edizione del WDW che rimarrà negli annali quella del 2024, un successo di pubblico – ma quello alla grande festa Ducati non manca mai – di spettacolo (con la Race of Champions e le polemiche che ne sono scaturite dopo l’affair Bulega-Marquez) ma anche di novità, con l’inattesa presentazione della nuova Ducati Panigale V4 S 2025, di cui il nostro Michele vi ha raccontato tutto in video. Ecco proprio sotto al nostro video pubblicato si sono divisi nei commenti i nostri lettori, tra chi la nuova arrivata la ama e chi, invece, la critica anche in maniera aspra. Cosa piace e cosa no della nuova Panigale? Scopriamolo insieme

Pecco Bagnaia e la Panigale V4 S 2025

Ai nostri lettori sono piaciute senz’altro le novità introdotte da Ducati dal punto di vista tecnologico: la Panigale è bandiera tecnologica della Casa di Borgo Panigale e in ogni suo aggiornamento ha sempre fatto passi in avanti, mutuando dall’esperienza in MotoGP. L’ultima trovata dal punto di vista ingegneristico è il Race eCBS sviluppato a braccetto con Bosch, che aiuta il pilota a chiudere la traiettoria applicando in automatico un po’ di pressione all’impianto freno posteriore, ovviamente avvalendosi di una miriade di informazioni raccolte dalla IMU e interpolate dalla centralina. Hanno riscosso pareri positivi anche le nuove sospensioni elettroniche evolute di terza generazione Öhlins e l’ultimo ritrovato di Brembo, le pinze freno HypureTM. Ci sono stati commenti positivi anche sul motore, che nonostante l’omologazione Euro5+ ha perso solo 0,5 CV, e l’estetica della nuova supersportiva bolognese, più leggera ed elegante, anche se è proprio qui che iniziano anche le critiche.

Panigale V4 S 2025

Andando a fare una semplice conta dei commenti – dove però è opportuno applicare la legge di tara dei social, ovvero gli scontenti “fanno più rumore” dei contenti – il nuovo frontale della moto risulta essere il pomo della discordia. Come detto c’è a chi piace, secondo alcuni lettori più simile a quello della iper-tecnologica MotoGP, secondo altri, invece, proprio in quel punto la nuova Panigale è peggio della vecchia. Ducati lo ha ammesso chiaramente in fase di presentazione: la nuova race replica nasce per essere efficiente tra i cordoli e il nuovo frontale – seppur meno gradevole all’occhio – è decisamente più funzionale in termini di aerodinamicità. Io sono un fan del frontale della vecchia – semplice gusto estetico - ma mi riservo di dare un giudizio definitivo dopo averla vista dal vivo, d’altronde ero scettico anche quando ho visto le prime immagini della R 1300 GS Adventure per poi ricredermi (parzialmente) dopo averla conosciuta di persona.

ADDIO MONOBRACCIO Altro argomento di accesa critica è l’abbandono del monobraccio in favore di un forcellone di tipo “tradizionale”. C’è da capirli alcuni Ducatisti, per anni la Casa di Borgo Panigale ha fatto sì che le sue scelte tecniche diventassero motivo di distinzione ed orgoglio, ma nell’ultimo periodo queste certezze stanno venendo meno… In occasione del lancio del Monster 937mi schierai a favore della rivoluzione tecnica a vantaggio del progresso e sarei ipocrita se oggi cambiassi idea. Ovviamente dal punto di vista estetico il monobraccio è un capolavoro, lo penso anche io, ma chiedete ai tecnici dei team SBK e non solo quale parte li ha fatti dannare maggiormente? Esatto, proprio il forcellone. Quello nuovo è migliore in termini di peso ed efficacia e, tra i cordoli dove è il tempo che fa la differenza, questa modifica era ormai una necessità inderogabile.

COSTA CARA Ah, ovviamente non piace il prezzo: 34.000 euro non sono certo alla portata di tutti, secondo molti una cifra folle per una moto e sconsiderata… Secondo me sono balle, o almeno in parte. C’è chi in questo settore ha smesso di crederci e investire – come Suzuki – e chi invece continua a mettere a disposizione – magari di pochi facoltosi – il massimo della tecnologia disponibile. E poi, a ben vedere, nei paddock dei circuiti c’è una Panigale V4 nuova di pacca ogni 4 moto, e spesso sono quelle che affollano il turno dei neofiti.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 01/08/2024