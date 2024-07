Ducati World Première 2025: la nuova sportiva sarà svelata il...

Negli ultimi tempi si è tanto parlato di quella che sembrerebbe essere la nuova generazione di Panigale V4. Ora, però, Ducati rompe gli indugi e annuncia una World Première 2025: scopriamo quando sarà presentata la novità.

NUOVA SUPERSPORTIVA Il nuovo episodio della Ducati World Première 2025 svelerà – rivela la Casa di Borgo Panigale – ''un modello che sposta ancora più avanti i limiti delle supersportive stradali. Una moto in cui la tecnica delle competizioni viene immortalata come in una scultura e tradotta in arte dal Centro Stile Ducati''.

VEDI ANCHE

L'attuale supersportiva Ducati, la Panigale V4

QUANDO L'appuntamento per conoscere in video diretta streaming la novità Ducati 2025 è per il 25 luglio, ore 20,30. Collegatevi qui sul nostro sito per scoprire tutto sulla nuova supersportiva stradale.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/07/2024