Nuova Ducati DesertX Discovery: cresce la voglia di avventura

La nuova DesertX Discovery è la versione più ricca della maxi enduro Ducati. Una dotazione completa di accessori, per viaggiare in lungo e in largo senza patemi, ma anche una nuova colorazione dedicata Thrilling Black/Ducati Red. Scopriamo come cambia rispetto alla DesertX e quanto costa.

La nuova Ducati DesertX Discovery

NOVITÀ Livrea a parte la nuova DesertX Discovery si distingue per la presenza, di serie, di paramani rinforzati e paramotore con protezione per la pompa dell’acqua, griglia radiatore e paracoppa rinforzato, ma anche manopole riscaldabili e parabrezza maggiorato, nonché cavalletto centrale e valige in alluminio da 76 litri. Tutto uguale sul piano della meccanica e dell'elettronica, a partire dal motore a distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 937 cc raffreddato a liquido, capace di 110 CV a 9.250 giri/min e 92 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Il peso resta di 210 kg in ordine di marcia, senza carburante, con la capacità del serbatoio che si conferma a quota 21 litri.

IL PREZZO Nuova DesertX Discovery è proposta al prezzo di 19.990 euro, vale a dire 2.600 euro in più rispetto ai 17.390 euro della DesertX ''nuda e cruda'', con la DesertX Rally che si conferma la punta di diamante, a quota 22.490 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/06/2024