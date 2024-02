Ducati Streetfighter V4 S Supreme: è lei la più bella di tutte?

Si sa, Ducati e le special sono una cosa sola. Basti pensare alla Streetfighter V4 Lamborghini ''Centauro'', oppure alla Diavel V4 for Bentley. La protagonista di oggi è ancora una Streetfighter: si tratta della V4 S Supreme. Scopriamo da dove arriva questa novità.

LA PIÙ BELLA? Supreme, per chi non lo conoscesse, è un marchio di abbigliamento americano. Dalla collaborazione tra Ducati e questo Brand nasce la speciale versione della Streetfighter V4 S con livrea bianco-rossa disegnata da Aldo Drudi. A colorarsi non solo le plastiche, ma anche i cerchi e le pinze freno Brembo, in pendant con il resto (rispettivamente in bianco e rosso). Per il resto questa speciale Streetfighter V4 S non sembra riservare sorprese: la base tecnica è la medesima della V4 S, col motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc per 208 CV, sospensioni Öhlins semiattive ed elettronica da MotoGP.

Ducati Streetfighter V4 S Supreme

PER POCHI Di questa splendida versione della nuda Ducati non sono stati rivelati né data di arrivo né prezzo, ma è facile fare previsioni: la Streetfighter V4 S parte da 26.890 euro, per l'esclusiva Supreme è più probabile si vada verso – e forse oltre – i 36.090 euro della SP2.

