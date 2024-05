Ducati Monster Senna: l'ultimo tributo all'indimenticabile campione

Ducati a Imola omaggia Ayrton Senna, presentando una serie speciale del Monster, prodotto in serie limitata e numerata. La serie speciale Monster Senna vuole essere una celebrazione del solido rapporto che si instaurò tra Ducati e il campione brasiliano, grande appassionato delle moto prodotte a Borgo Panigale, resa possibile attraverso la collaborazione tra il Centro Stile Ducati e Senna brands. Scopriamo insieme com’è fatta la serie limitata dedicato all’indimenticabile campione brasiliano.

Ducati Monster Senna, la livrea messa a punto dal Centro Stile Ducati

LIVREA UNICA Perchè il Monster? Beh perché Senna è stato uno dei primi proprietari dell’M900, che il brasiliano usava per spostarsi sulle tortuose strade nei dintorni di Montecarlo. Il tributo a Senna non poteva che essere caratterizzato dalla livrea iconica del suo casco, con con parti in giallo, verde e blu, chiari omaggi alla bandiera del Brasile. Ma non è tutto, Monster Senna si caratterizza anche per la sella speciale, il puntale paramotore in tinta e l’animazione dedicata del dashboard, visibile ad ogni accensione del quadro. La base tecnica è molto simile a quella della versione SP, e per un Dio della velocità non poteva essere altrimenti, con sospensioni Öhlins completamente regolabili, cerchi forgiati, impianto frenante con pinze anteriori Brembo Stylema e flange in alluminio per i dischi freno. Il cuore è ovviamente il bicilindrico Testastretta 11°, da 937 cc per 111 CV e 9,5 kgm di coppia massima, che grazie al risparmio di peso ottenuto con la componentistica di cui sopra, deve spostare solo 175 kg di peso (ordine di marcia ma senza carburante). Come ogni serie limitata e numerata che si rispetti non potevano mancare una placca sulla piastra di sterzo con riportato nome del modello e numero dell’esemplare, oltre al certificato di autenticità e dal telo coprimoto dedicato.

Ducati Monster Senna, Ayrton fu uno dei primi a possedere una M900

UN PO’ DI STORIA Chi è appassionato a Ducati o a Senna saprà certamente che il rapporto tra il pilota e la Casa di Borgo Panigale è ricco di passaggi storici, ma un po’ di storia non fa male alle nuove leve. Ducati e di Ayrton Senna si incrociarono per la prima volta nel 1990, quando Claudio Castiglioni, allora proprietario di Ducati e appassionato fan di Senna e del suo innato talento, regalò al tre volte iridato una 851 SP. Quando il Campione del Mondo vide dal vivo la nuova Ducati 916, ne rimase assolutamente affascinato, dando il via all’idea di una collaborazione su un progetto speciale in grado di unire due marchi: Ducati e Senna. Nacque così la Ducati 916 Senna, una moto di cui il pilota brasiliano scelse personalmente la livrea, optando per una grafica a contrasto tra grigio antracite, nero opaco e rosso, che negli anni seguenti diventò iconica. Il successivo confronto tra Ducati e la famiglia di Senna convinse le parti a procedere con il progetto nel ricordo di Ayrton, con la presentazione che avvenne al Motor Show del 1994. Alla prima serie, i cui 300 esemplari furono esauriti in pochissimo tempo, ne fecero poi seguito altre due nel 1997 e 1998 con colorazioni scelte dal fratello di Ayrton, Leonardo Senna. La collaborazione con Senna Brands è ripresa nel 2014 con la 1199 Panigale, sulla cui base venne realizzata una serie limitata a 161 esemplari – tanti quanti i Gran Premi disputati da Ayrton – riservata al mercato brasiliano.

Ducati Monster Senna, le pinze Stylema gialle fanno parte del tributo

QUANTE MOTO? La nuova Monster Senna verrà prodotta solamente in 341 esemplari, ma come mai questo numero “atipico”. La spiegazione non poteva che essere legata ai record di Ayrton: 3 come i Titoli Mondiali conquistati da Senna in Formula 1 e 41, come i Gran Premi che Ayrton concluse stappando lo spumante sul gradino più alto del podio.

LE DICHIARAZIONI La moto è stata svelata all’interno del paddock del Circuito di Imola, che proprio questo weekend ospiterà il Gran Premio dell’Emilia Romagna. All’evento di lancio hanno presenziato sia Claudio Domenicali – CEO di Ducati – sia Bianca Senna, CEO di Senna Brands, di seguito le loro dichiarazioni:

Ducati Monster Senna, Domenicali e Bianca Senna alla presentazione della serie limitata

Claudio Domenicali, CEO Ducati: “Ayrton Senna è stato e rimarrà per sempre un’icona. Una leggenda dello sport, una persona straordinaria, ma anche un appassionato motociclista, che desideriamo omaggiare con un’edizione speciale di uno dei modelli più iconici della nostra gamma: il Monster. Senna è stato uno dei primissimi proprietari del Monster 900 e ha rappresentato alla perfezione i valori di questa moto: stile, audacia e divertimento. Il Monster Senna è una dimostrazione di quanto siamo onorati di poter definire Ducatista un campione di questo incredibile livello.”



Bianca Senna, CEO Senna Brands: “Questa collaborazione con Ducati per noi ha davvero un grande valore. Il Monster è un modello perfetto per ricordare lo stile di vita di Ayrton, focalizzato sulle performance ma dotato di una grande capacità di godersi i momenti di svago. Sono sicura che i fan di Senna in tutto il mondo troveranno in questa partnership un autentico tributo alla sua legacy.”