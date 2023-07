Ducati Monster 30° Anniversario: caratteristiche e prezzo della limited edition

Livrea tricolore, dettagli dedicati e una serie limitata a 500 esemplari per Ducati Monster 30° Anniversario, la prima delle novità 2024 di Borgo Panigale. Scopriamo caratteristiche e prezzo della nuova naked celebrativa.

Ducati Monster 30° Anniversario

Per il nuovo Monster una livrea Tricolore 30° Anniversario ispirata ai Monster più sportivi del passato che celebra il made in Italy. A renderla ancora più bella i cerchi color oro, specificatamente realizzati per questo modello, la sella impreziosita dal logo ricamato dei 30 anni e l’animazione dedicata del dashboard che si avvia all’accensione del quadro. Sulla piastra di sterzo la targhetta col nome del modello e il numero dell’esemplare, mentre completano il quadro il certificato di autenticità e il telo copri moto dedicato. Sul Monster 30° Anniversario arriva anche un cupolino.

Il motore è il solito Testastretta 11°, V2 a 90°, da 937 cc eroga 111 CV a 9.250 giri/min e 93 Nm a 6.500 giri/min, quindi nulla cambia rispetto a qualunque altro Monster in gamma, tranne il fatto che qui c'è un doppio scarico Termignoni omologato. Sul fronte elettronica sono confermati ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control e Launch Control, mentre i tre Riding Mode, Sport, Road e Wet: la modalità di guida per il bagnato è nuova.

Ducati Monster 30° Anniversario: tante novità sul fronte ciclistica

TUTTO NUOVO Le novità più grandi sono sul fronte della ciclistica, con l'arrivo di forcella e monoammortizzatore Öhlins completamente regolabili: il Monster 30° Anniversario monta una forcella NIX30 – più leggera di 0,6 kg rispetto a quella adottata su Monster e Monster+ – che promette maggior feeling e una luce a terra superiore per la naked. Da Öhlins arriva anche un'ammortizzatore di sterzo, mentre i cerchi forgiati in alluminio – 1,86 kg di peso in meno rispetto agli standard – contribuiscono, insieme con i parafango anteriore e posteriore in carbonio, a contenere il peso della naked: nonostante l'aggiunta di alcuni accessori la 30° Anniversario pesa meno degli altri Monster, con 184 kg in ordine di marcia, 4 kg in meno rispetto al Monster.

Ducati Monster 30° Anniversario: la forcella Ohlins NIX30 e le pinze Brembo Stylema

FRENI Sul Monster 30° Anniversario arrivano pinze anteriori Brembo Stylema – più leggere di 0,4 kg rispetto alle unità montate sul Monster – e flange in alluminio per i dischi freno anteriori da 320 mm – più leggere di 0,5 Kg rispetto alla dotazione del Monster – e rende questo Monster più performante in staccata e più agile grazie alla riduzione dell’inerzia all’avantreno.

Il Monster 30° Anniversario arriverà nelle concessionarie Ducati da dicembre con un prezzo a partire da 17.690 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/07/2023