Ducati World Première 2024, episodio 1: la video diretta streaming

La Ducati World Première 2024 apre i battenti. È già tempo del primo appuntamento stagionale – sei in totale – per scoprire una delle novità del prossimo anno. La prima moto 2024 targata Ducati sarà presentata oggi alle 16: collegatevi qui con noi per la video diretta streaming.

PRIMA NOVITÀ Nessuna notizia trapelata per il momento e, in merito alla prima novità 2024 di Ducati, c'è il più assoluto riserbo. La Casa di Borgo Panigale ha puntualizzato che si tratta di ''Uno dei modelli più iconici'' ma non è facile indovinare, viste la quantità di moto bolognesi di successo. Le risposte alla vostra – e alla nostra – curiosità alle ore 16, quando inizierà la video diretta streaming.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/07/2023