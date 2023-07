Ducati World Première 2024: sei appuntamenti con tutte le novità

Riparte la stagione della Ducati World Première: il primo dei sei appuntamenti con le novità Ducati 2024 è dopodomani, 27 luglio. Scopriamo tutti gli episodi, quando e come seguire le dirette streaming.



LE NOVITÀ C'è il più assoluto riserbo in merito a quelle che saranno le novità 2024 di Ducati ma la Casa di Borgo Panigale per il primo appuntamento parla di ''Uno dei modelli più iconici''. Sarà una Multistrada, un Monster, una Scrambler, o forse una Panigale? Dopo il primo appuntamento sarà tempo di pausa estiva, per riprendere il 19 settembre con l'episodio due e proseguire, ogni due settimane, con una nuova moto fino al 7 novembre, circostanza nella quale sarà celebrato uno dei modelli più rappresentativi della storia di Ducati in occasione di EICMA: lì, tutti insieme, potremo ammirare dal vivo le nuove moto 2024 a partire da giovedì 10 novembre (noi, naturalmente, ve le racconteremo in video ancor prima).



GLI APPUNTAMENTI Qui sotto trovate il calendario di tutte le puntate della Ducati World Première 2024. L'appuntamento è qui, sul nostro sito, per giovedì 27 luglio alle ore 15, quando insieme a voi seguiremo in diretta streaming il primo episodio della serie. Restate collegati!

27 luglio 2023: Ducati World Première – Episodio 1

19 settembre 2023: Ducati World Première – Episodio 2

3 ottobre 2023: Ducati World Première – Episodio 3

19 ottobre 2023: Ducati World Première – Episodio 4

2 novembre 2023: Ducati World Première – Episodio 5

7 novembre 2023: Ducati World Première – Episodio 6

Pubblicato da Michele Perrino, 25/07/2023