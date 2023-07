Ducati Multistrada V4 S: c'è una novità sulla maxi enduro (e arriva dalla Rally)

Ducati aggiorna la Multistrada V4 S prelevando una miglioria direttamente dalla neonata V4 Rally, protagonista della nostra recente comparativa globetrotter. Si tratta della funzione Easy Lift, che si propone di migliorare ulteriormente le delicate manovre da fermo, in particolare quando si solleva la moto dal cavalletto laterale. Scopriamo di cosa si tratta.

Multistrada V4 Rally: l'Easy Lift arriva anche sulla V4 S

MAXI PER TUTTI La funzione Easy Lift, che ha debuttato sulla versione Rally della Multi, altro non è che uno stratagemma utile per sollevare la moto dal cavalletto laterale: il sistema, infatti, agisce sull’idraulica delle sospensioni aprendo completamente le valvole delle unità semiattive per circa tre minuti quando si accende il quadro. Le sospensioni, ammorbidite, facilitano così le operazioni nelle primissime fasi in sella. L'aggiornamento fa il pari con il Minimum Preload, introdotto nel 2022, che riduce al minimo il precarico e quindi l'altezza della moto: una funzione utile nelle manovre da fermo o a bassa velocità. L'ennesima miglioria volta a rendere più facile per tutti – a prescindere dalla statura – la Multistrada V4 S: oltre a Easy Lift e Minimum Preload, infatti, è possibile settare la sella su due altezze diverse, scegliere tra altezze sella differenti o anche acquistare il set abbassamento moto che, tramite molle forcella, molla ammortizzatore e cavalletto laterale più corti, permette di abbassare la moto di 20 mm, con l'altezza sella a 840 mm.

NUOVO E ''VECCHIO'' L'Easy Lift è disponibile sia sulle moto nuove sia, gratuitamente, per i già possessori della Multistrada V4 S. I clienti saranno contattati attraverso la MyDucati App e via email per poter fissare un appuntamento presso il Ducati Service di fiducia e ricevere così gli aggiornamenti.

