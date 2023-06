Ducati Hypermotard 950: arriva la nuova grafica RVE Graffiti

Ducati Hypermotard 950, fun bike ispirata al mondo del traverso su due ruote, abbraccia una nuova colorazione per il 2023. La nuova colorazione “Graffiti Livery EVO” arriverà sulla versione RVE a partire da giugno 2023. Ecco cosa ha di speciale.

EFFETTO STREET ART La premiata grafica della RVE come la conosciamo lascia il posto a una nuova livrea che utilizza decal ad acqua con l’obiettivo di ottenere una grafica raffinata e complessa che, come per la precedente livrea, si ispira alle opere di street art. La grafica interessa l’intera moto, creando così un effetto paragonabile a quello delle verniciature ad aerografo. Il logo RVE, posto sulle fiancate posteriori, è un ulteriore dettaglio che identifica la nuova livrea Graffiti Livery Evo. La Ducati RVE con la nuova colorazione sarà disponibile nelle concessionarie Ducati con un prezzo di listino di 15.140 euro f.c., la moto si posizionerà a metà tra la versione standard e la più ricca e sofisticata Ducati Hypermotard 950 SP (qui la prova video).