Naked al calor bianco: per Ducati Monster, nuova livrea Iceberg White

Quando l'apparenza non è tutto, ma ha pure il suo peso. Soprattutto, quando l'apparenza non inganna. Ducati Monster una delle naked sportive di maggior successo: piacere di guida, ma anche un look capace di stregare. Alle livree già disponibili si aggiunge ora la livrea che fonde in essa tutti i colori dello spettro cromatico. In Iceberg White, Monster esclude anche le più remote possibilità di transitare inosservata.

Ducati Monster, il bianco le dona

COCKTAIL Il nuovo abito esalta le linee essenziali e pulite della Monster grazie all’accostamento tra il bianco freddo Iceberg White e il Rosso Ducati scelto per il rivestimento della sella, una combinazione raffinata. A completare il quadro e a potenziare il feeling sportivo, i tag rossi posti sulle ruote.

Bianco + rosso, il cocktail ha un sapore delizioso

CONFIGURATORE A catalogo, la nuova colorazione Iceberg White si affianca dunque alle preesistenti tinte Ducati Red, Aviator Grey e Dark Stealth. Sarà disponibile in concessionaria a partire da giugno 2023, sia per Ducati Monster, sia per Ducati Monster+, cioè l'edizione con cupolino e cover sella passeggero. L'Iceberg White non è invece disponibile per Ducati Monster SP, in vendita esclusivamente in Dark Stealth. Nella nuova livrea, Monster costa sempre 12.490 euro, cioè 200 euro in più rispetto alla livrea rossa, e allo stesso prezzo delle livree grigia e nera. Per Monster+, prezzi a partire da 12.890 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/05/2023