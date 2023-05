Ducati: nuova livrea "Stripe" per la Supersport 950 S

La SuperSport 950 per Ducati rappresenta la porta d’accesso della sua gamma sportiva, da guidare su strada (come ha fatto Michele nella sua prova), o in pista, come in occasione del suo lancio stampa (qui la mia prova video). Porta d’accesso sì, ma non per questo banale, specialmente nella versione top di gamma S, che al fianco del bicilindrico Testastretta a 11° da 110 CV e alla raffinata elettronica abbina una ciclistica di assoluto livello, con tanto di sospensioni Öhlins completamente regolabili. Al fianco dell’intramontabile Ducati Red proprio per l’ammiraglia arriva una nuova colorazione che ne esalta l’eleganza e la sportività: ecco la SuperSport 950 S Stripe Livery.

VEDI ANCHE

COME CAMBIA Il bianco era già presente tra le scelte cromatiche della SuperSport, e personalmente lo trovavo anche più singolare rispetto al tradizionale rosso, ma ora la nuova colorazione, aggiungendo un tocco di grigio e di rosso sul parafango anteriore e sugli sfoghi d’aria laterali, riesce ad enfatizzare maggiormente l’aspetto sportivo.

DATA D’ARRIVO E PREZZO La SuperSport 950 S è disponibile a partire da € 17.490. La livrea Stripe Livery sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire dal mese di giugno 2023. La SuperSport 950 S è disponibile anche nella versione depotenziata di 35 Kw, con una riduzione di € 1.000 sul prezzo di listino (solo per l’Italia), ottima notizia per i possessori di patente A2.