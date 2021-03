IN ARRIVO Il nostro Danilo l'ha provata per voi in pista a Vallelunga. Parlo della nuova Ducati SuperSport 950, la entry level delle sportive della casa di Borgo Panigale, finalmente pronta per l'arrivo nelle concessionarie. Con una nuova estetica, un nuovo equipaggiamento e una dotazione elettronica ispirata alla Panigale. La nuova SuperSport 950, diventata ancora più sportiva grazie alle nuove carene e al nuovo proiettore full LED ispirato alla sorella maggiore V4, sarà disponibile presso le concessionarie Ducati a partire dal 27 marzo.

PRENOTATI La rete Ducati è aperta e, previa prenotazione di un appuntamento, grazie al programma Ducati Cares, è possibile visitare il proprio concessionario – rimanendo all’interno dei propri confini regionali – in tutta sicurezza. Per conoscere la SuperSport 950 o una delle moto della famiglia Ducati è sufficiente quindi fissare un appuntamento col proprio dealer di fiducia.