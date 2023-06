La Ducati Multistrada V2S diventa... rossonera! Il prezzo della nuova livrea

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle nuove livree di Ducati Hypermotard, Monster e Supersport 950 S. Oggi, invece, parliamo di Multistrada V2S, che guadagna una nuova colorazione rossonera! Scopriamo come cambia e quanto costa.

NOVITÀ E CONFERME Rispetto alla classica livrea Ducati Red, la nuova Thrilling Black & Street Grey si caratterizza per un abbondante presenza del nero, le ruote che diventano rosse e una dose di grigio nella parte centrale, dalla zona del serbatoio fino a sotto la sella. Invariata, ovviamente, dal punto di vista tecnico, a partire dal motore bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cc con 113 CV a 9.000 giri/minuto e 94 Nm a 6.750 giri/minuto. Il pacchetto elettronico comprende 4 Riding Mode (Sport, Touring, Urban ed Enduro), ABS Cornering, Vehicle Hold Control (VHC), Ducati Traction Control e il sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente la luce posteriore per segnalare il rallentamento, mentre, rispetto alla versione standard, la Multistrada V2 S offre di serie anche Cruise Control, Ducati Quick Shift Up & Down (DQS) e cruscotto con schermo TFT a colori da 5’’.

VEDI ANCHE

Ducati Multistrada V2S 2024: la nuova colorazione Thrilling Black & Street Grey

IL PREZZO La Multistrada V2S 2024 sarà disponibile, a partire da giugno, oltre che nella classica colorazione Ducati Red, anche nella nuova livrea Thrilling Black & Street Grey. Il prezzo, dai 18.690 euro della rossa, arriva a quota 18.990 euro dell'ultima nata.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/06/2023