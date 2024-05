Ducati presenta Futa All Road, l'ultima ebike gravel

Dopo i modelli Futa e Futa AXS, Ducati presenta Futa All Road, l'e-bike gravel. Scopriamo quali sono le caratteristiche dell'ultima bici a pedalata assistita della Casa di Borgo Panigale.

LO SCHELETRO Derivata dall'e-bike stradale, la All Road è pensata per lunghe percorrenze sia su asfalto che su sterrato. Il telaio ha una geometria sport endurance. Come per la Futa AXS, la versione stradale da cui deriva, la All Road è caratterizzata da motore nascosto nel mozzo, batteria integrata nel tubo obliquo, livrea con accenni rosso GP e carbon look a vista. Il telaio, per l'appunto, un monoscocca in fibra di carbonio UD, si distingue per scelte tecniche orientate all’aerodinamica, e dunque alla velocità, senza sacrificare il comfort. Il carro posteriore compatto, con foderi ribassati, rende la bici più comoda generando allo stesso tempo minor resistenza aerodinamica. Futa All Road pesa 12,4 kg in taglia M.

Futa All Road, l'ultima e-bike di Ducati



IL CUORE Il motore, posizionato sul mozzo posteriore, è l’FSA System HM 1.0 da 250W e 42Nm di coppia con 5 livelli di assistenza. Grazie all’app FSA, disponibile per iOS e Android, è possibile visualizzare in modo rapido e intuitivo statistiche di guida, durata residua della batteria e stato di carica. Superati i 25 km/h, quando l’assistenza viene meno come imposto dalle normative europee, la resistenza del motore è pressoché impercettibile. La batteria FSA da 250Wh è integrata nel tubo obliquo ed è disponibile un range extender opzionale da ulteriori 250Wh, per percorrenze ancora maggiori.



CAMBIO E DINTORNI Come Futa AXS anche Futa All Road è equipaggiata con il gruppo SRAM Rival eTap AXS, da potenti freni idraulici con dischi da 160 mm e da un cambio elettronico wireless 2x12 velocità. Le ruote sono Vision AGX 30 con cerchi in fibra di carbonio e gli pneumatici Vittoria Terreno Dry a sezione differenziata (38 e 35 mm), col manubrio FSA K-WING AGX Carbon, progettato per il gravel, caratterizzato da punti di contatto scolpiti, per una migliore ergonomia. Comodità e maneggevolezza nella guida sono assicurati da un’angolazione di 10° avanti, così da avere una posizione dei polsi più naturale e una dei gomiti più allargata, che facilitano la respirazione.

La nuova Futa All Road di Ducati



SELLA E BORSE Veniamo infine alla seduta che è firmata Selle Italia SLR Boost. Futa All Road è dotata anche di un set per il bikepacking, composto da tre borse Skuad per sella, manubrio e telaio, realizzate in tessuto completamente impermeabile.



DISPONIBILITÀ E PREZZO La Futa All Road verrà prodotta in quattro taglie, da S (53) a XL (59) e venduta a 7.690 euro. Le consegne inizieranno in tutta Europa a giugno 2024. La bici è ordinabile presso la rete di concessionari Ducati e online su shop.ducati.com

Pubblicato da Michele Perrino, 30/05/2024