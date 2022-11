Ducati Futa AXS, la e-road in carbonio con il cambio wireless

Situato a 903 metri sul livello del mare, parte integrante della Via degli Dei, il Passo della Futa collega Bologna a Firenze ed è uno dei più amati da motociclisti, ciclisti e amanti del trekking. È anche uno dei passaggi obbligati durante i test su strada di tutti i modelli Ducati: una regola che vale tanto per le moto quanto per le e-bike.

Ducati Futa AXS, la nuova e-bike a EICMA 2022, arriverà a marzo

Come il modello presentato lo scorso marzo, la Futa AXS è una e-road pensata per fondere comfort e prestazioni, progettata per chi vuole divertirsi ma continuare a dare il massimo, anche sulle salite più impegnative (come quella del passo di montagna da cui prende il nome). Leggerissima, poco più di 12 kg, ha un telaio monoscocca in carbonio e geometria da endurance, con il carro posteriore più compatto del solito e i foderi ribassati. La e-bike è equipaggiata con ruote Vision AGX30 e gomme Vittoria Corsa N.EXT da 34 mm.

Ducati Futa AXS, la nuova e-bike a EICMA 2022: particolare del cambio

TRAZIONE POSTERIORE Come quasi tutte le e-bike stradali in commercio (come la Bianchi Aria e-Road o la CBT Italia UB77 che abbiamo provato), la necessità di contenere i pesi costringe a posizionare il motore nel mozzo della ruota posteriore, scelta che cambia un po’ il bilanciamento dei pesi ma affatica meno la trasmissione. Il propulsore è lo stesso FSA da 250W e 42 Nm di coppia montato sulle altre Futa, con cinque livelli di assistenza selezionabili dal comando Garmin montato sul manubrio. Niente display, ma solo una app che tiene traccia di tutto. La batteria è integrata nel tubo obliquo, ha una capacità di 250 Wh e può essere affiancata da una seconda batteria di capacità identica, da montare al posto della borraccia.

Ducati Futa AXS, la nuova e-bike a EICMA 2022: il telecomando Garmin sul manubrio

VEDI ANCHE

Rispetto al modello presentato lo scorso anno (che rimane in commercio) la AXS si presenta con una livrea carbonio opaco/rosso GP, con tanta fibra di carbonio a vista. La denominazione si riferisce al gruppo SRAM Rival eTAP AXS con cambio elettronico wireless 2x12 velocità, e la differenzia dall’altro modello con gruppo FSA K-Force. La nuova e-bike offre inoltre la possibilità di integrare un misuratore di potenza optional.

Ducati Futa AXS, la nuova e-bike a EICMA 2022: eccola in azione

Le consegne della nuova e-bike Ducati Futa AXS inizieranno a marzo del prossimo anno in Europa, e a giugno negli Stati Uniti. La bicicletta potrà essere ordinata presso la rete di concessionari Ducati e oppure online sul sito ebike.ducati.com. Prezzo identico alla versione FSA K-Force: 7.690 euro. La Limited Edition costa 11.990 euro.

Ducati Futa Ducati Futa AXS Ducati Futa Limited Edition Telaio Carbonio UD Technology, offset forcella 45mm Carbonio UD Technology, offset forcella 45mm Carbonio UD Technology, offset forcella 45mm Motore FSA, nel mozzo (250 W, 42 Nm) FSA, nel mozzo (250 W, 42 Nm) FSA, nel mozzo (250 W, 42 Nm) Batteria FSA, 250 Wh integrata FSA, 250 Wh integrata FSA, 250 Wh integrata + Range Extender 250 Wh Freni FSA K-Force WE a disco idraulici da 160 mm SRAM Rival Dub a disco idraulici da 172,5 mm Campagnolo Super Record a disco idraulici da 160 mm Ruote Vision AGX 30 Vision AGX 30 Vision Metron 40 SL Gomme Pirelli Cinturato Velo TLR (700 x 35C) Vittoria Corsa N.EXT Pirelli Cinturato Velo TLR (700 x 35C) Trasmissione FSA K-Force WE 11-32T SRMA Rival eTap AXS 12s Campagnolo Super Record UT Ti carbon 52/36T Sella Selle Italia SLR Boost Selle Italia SLR Boost Selle Italia SLR Boost Manubrio Vision HB Trimax Carbon Aero Bar Vision HB Trimax Carbon Aero Bar Vision Metron Carbon 5D ACR Peso 12,4 kg (taglia M senza pedali) 12,4 kg (taglia M senza pedali) 12,2 kg (taglia M senza pedali) Prezzo 7.690 euro 7.690 euro 11.990 euro

Ducati TK-01RR: la enduro in edizione limitata

In fiera a Milano oltre alle moto (qui lo speciale) erano inoltre presenti le altre biciclette elettriche di Ducati, a cominciare dalla e-MTB MIG-S con la nuova livrea sportiva (disegnata sempre da Aldo Drudi) con il nuovo motore Shimano EP8 da 85 Nm di coppia. A questa si affianca la TK-01RR, con lo stesso powertrain ma una vocazione decisamente più fuoristradistica: forcella RockShox 35 RC all’anteriore e ammortizzatore centrale RockShox SuperDeluxe, freni SRAM Guide T a 4 pistoni con dischi da 203 mm, ruote THOK e-plus da 29'' all'anteriore e 27,5'' al posteriore.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/11/2022