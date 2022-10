Riese & Müller UBN Five, l’e-bike per il commuter che non deve chiedere mai

Lo scorso anno ho percorso parecchi km in sella alla gargantuesca Riese & Müller Charger3 GT Vario, e-bike da trekking con un raffinatissimo cambio automatico e dimensioni alquanto generose, da maxi SUV di lusso. La casa tedesca, che produce biciclette elettriche dal 2009, ha quest’anno presentato la nuova serie Urban Line, composta da e-bike un po’ meno appariscenti ma più adatte a chi si muove in città. E quindi via, che si torna a pedalare!

Riese & Müller UBN Five, visuale di 3/4 anteriore

È piaciuta a tutti quelli che ci hanno messo gli occhi sopra, la R&M UBN Five: per il suo colore verde militare opaco (che la casa chiama “selva”, ma è anche disponibile in un più tradizionale nero), e per le linee semplici ma raffinate, da vera signora della città. A me è piaciuta un sacco anche la cura con cui è stata assemblata, che lascia a vista solo i cavi dei freni e quelli per il controller sul manubrio. In generale la qualità costruttiva è di primissimo ordine: le lavorazioni sono curate, nessun dettaglio trascurato. Se stessimo parlando di un’auto, la parola “premium” sarebbe la prima a venire in mente.

Riese & Müller UBN Five, il manubrio dritto da città

GUARDA MAMMA, SENZA CAMBIO! La UBN Five della prova è il modello singlespeed, senza cambio e con la cinghia di carbonio Gates CDX al posto della tradizionale catena: non si sporca, non richiede manutenzione e ha una durata pressoché infinita. Non sono un grande fan delle biciclette senza cambio, specialmente nei rettilinei veloci, ma ho trovato particolarmente azzeccato il dimensionamento del rapporto fisso di questa R&M (5,54 metri): non troppo duro in partenza e discretamente lungo in pianura, anche quando hai voglia di andare un po’ più forte. E in salita... beh, in salita ti aiuta il motore.

Riese & Müller UBN Five, il motore centrale Fazua

MOTORE CENTRALE La UBN Five monta un powertrain centrale Fazua Ride 60, soluzione poco diffusa sulle e-bike da città (dove viene solitamente privilegiato il motore nel mozzo della ruota posteriore), ma che garantisce maggior stabilità e un’assistenza alla pedalata più naturale e lineare. Come la numerazione del motore lascia intendere, l’unità Fazua da 450W eroga 60 Nm di coppia (al massimo livello di assistenza) e monta internamente i sensori di sforzo e di cadenza. Piccolo e compatto (pesa meno di 2 kg), quasi non si nota da tanto è bene integrato nel telaio. Lo stesso dicasi per la batteria da 430 Wh e 2,3 kg di peso, estraibile e alloggiata nel tubo obliquo. È protetta da una cover in plastica di colore nero, agganciata al telaio con solide e pratiche calamite.

Riese & Müller UBN Five, particolare del controller ad anello

UN ANELLO PER GHERMIRLI Per contenere il peso e non rovinare la pulizia delle linee, la UBN Five non ha un display ma solo un piccolo “hub” con cinque LED nel tubo superiore, che indicano il livello di carica e cambiano colore in base al livello di assistenza impostato, da bianco (nessuna assistenza) a viola (assistenza massima). Accensione, spegnimento e cambio modalità avviene tramite un piccolo e pratico comando ad anello sul manubrio, che permette anche di accendere e spegnere le luci.

C’È PURE LA APP Per chi vuole tenere sotto controllo tutti i parametri della bicicletta è disponibile la app RX Connect, che permette di abbinare la bicicletta al proprio smartphone inserendo numero di serie e di telaio. Collegato tramite Bluetooth, il telefono si trasforma così in computer di bordo da cui leggere velocità istantanea, autonomia e altri dati di marcia. Il chip RX integrato nella UBN permette di tenere sotto controllo la posizione della bici ed eventualmente attivare una notifica se viene spostata. La app è gratuita per iOS e Android, mentre i servizi connessi costano 49 euro all’anno (i primi 12 mesi sono gratuiti).

Riese & Müller UBN Five, il pratico portapacchi da città

VEDI ANCHE

DOTAZIONE DA CITTÀ Impeccabile la dotazione della UBN Five: due parafanghi, un robusto cavalletto posteriore regolabile in altezza e un pratico supporto per le borse laterali. Unica nota stonata, il campanello dall’aspetto piuttosto cheap. La centralina sul tubo si solleva per rivelare una presa USB-C da cui ricaricare lo smartphone. Per chi usa i supporti SP Connect, c’è un aggancio nell’attacco manubrio. Pollice su per il potente faro anteriore Supernova Mini2: illumina un’area molto ampia, disegnando sul terreno quella che sembra una enorme orma di felino.

Riese & Müller UBN Five, motore centrale e tanta agilità in città (e non solo)

Cominciamo dalla posizione di guida: si viaggia comodi, con il busto disteso e le braccia parallele al corpo. La sella è sottile e sportiva, con l’incavo nella parte centrale. Non è durissima ma neppure soffice: se siete abituati ai “selloni” delle bici da città, farci l’abitudine (e soprattutto i muscoli) richiede un minimo di tempo. Ottimi i pedali, dall’appoggio di grandi dimensioni e con un rivestimento che garantisce un ottimo grip con qualsiasi tipo di suola.

Riese & Müller UBN Five, sportiva ma comoda la sella

PEDALA CHE TI PASSA Ci si muove davvero bene, in sella alla UBN Five: il motore è molto silenzioso, praticamente inavvertibile anche fuori dal traffico cittadino. L’assistenza comincia a spingere dopo mezzo giro di pedale, e questo consente di partire rapidamente ai semafori e senza fare troppa fatica (che è poi il problema principale delle biciclette singlespeed). La leggerezza della UBN permette anche di divertirsi a spingere con le gambe, anche dopo i 25 km/h assicurati dal motore: dopo quella velocità l'impianto si stacca completamente, e si riesce facilmente ad aumentare il ritmo. Pur non essendo piccola, la bici si è rivelata discretamente agile nel traffico, dove ci si muove facilmente e senza incertezze. L’impianto frenante è composto da due dischi, uno davanti e uno dietro: sempre molto efficace, in caso di emergenza permette di arrestarsi in pochissimo spazio.

Riese & Müller UBN Five, il display con la modalità di assistenza e il livello della batteria

TRE + UNO Ho trovato molto buona la calibrazione dei livelli di assistenza alla pedalata, e la facilità con cui è possibile passare dall’uno all’altro con un semplice movimento del pollice. La UBN Five è abbastanza leggera (18 kg) da muoversi anche a motore spento: già il primo livello (luce verde) aiuta comunque a prendere velocità senza faticare troppo, e ad affrontare in scioltezza i cavalcavia della città. Ammetto di aver approfittato, in un paio di occasioni in cui ero molto stanco, del livello massimo (viola) che fa arrivare ai 25 km/h di velocità massima in un amen, e soprattutto di mantenerli pedalando in tutta tranquillità. A bici ferma, per esempio a un semaforo, spingendo l'anello verso l'alto per un paio di secondi si attiva la funzione ''boost'' che, per qualche istante, permette al motore di spingere con più potenza del normale, ossia con 85 Nm di coppia: l'ideale per scappar via dal traffico!

Riese & Müller UBN Five, la cover per la batteria

La UBN Five singlespeed costa 5.129 euro: non pochissimi, ma in linea con la qualità e la robustezza del prodotto, che ne fanno una urban versatile ed estremamente comoda per gli spostamenti casa-ufficio di tutti i giorni. In alternativa è disponibile anche il modello touring con cambio Shimano a 11 rapporti, a 5.029 euro, oppure la silent con un sofisticato cambio al mozzo a otto velocità: prezzo di 5.339 euro. La stessa e-bike è disponibile anche in versione Seven con tubo centrale obliquo, per quella che un tempo si sarebbe chiamata “bici da donna”: invariati prezzi e dotazioni.

Riese & Müller UBN Five, il lucchetto Abus (optional)

La dotazione di serie della UBN (Five o Seven) può essere arricchita con tre pacchetti:

Comfort kit (51,90 euro) : manubrio curvo al posto di quello diritto, maniglie dotate di poggiapalmi più ampi e sella più larga

: manubrio curvo al posto di quello diritto, maniglie dotate di poggiapalmi più ampi e sella più larga Suspension kit (338,90 euro) : sostituisce la forcella rigida in alluminio con una Suntour GVX32 ammortizzata da 60 mm e aggiunge il reggisella ammortizzato. In questo modo la UBN diventa ancora più versatile, adatta a sterrati e strade bianche

: sostituisce la forcella rigida in alluminio con una Suntour GVX32 ammortizzata da 60 mm e aggiunge il reggisella ammortizzato. In questo modo la UBN diventa ancora più versatile, adatta a sterrati e strade bianche Lucchetto a telaio (51,90 euro): un Abus Shield montato in posizione fissa sul telaio, con serratura identica a quella del lucchetto della batteria

Telaio alluminio, black matte o selva Forcella ammortizzata Suntour GVX32 da 60mm Forcella rigida Kinesis VL56A Motore Fazua Ride 60, 450W, 60 Nm Batteria Fazua Energy 430, 430 Wh Velocità massima 25 km/h Peso 18 kg Freni Tektro TRP a disco Pedali VP R&M Custom Sella Fizik Terra Aidon 145 Catena Gates CDX Cavalletto Ursus R78 King 2 Luce anteriore Supernova mini2 Luce posteriore Busch & Müller XelTec LED Cerchioni BlackJack Ready 25 28 Pneumatici Schwalbe Marathon Supreme 42-622 Prezzo 5.129 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/10/2022