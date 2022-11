EICMA 2022: tutte le novità Ducati esposte al salone

Decisamente massiccia, e non poteva essere diversamente, la presenza di Ducati a EICMA 2022, che porta alla kermesse milanese tutte le novità svelate nelle scorse settimane, e che faranno la gioia degli appassionati delle due ruote di Borgo Panigale.

DUCATI DIAVEL V4

Ducati a EICMA 2022: la Diavel V4

Arriva in fiera a Milano l’ultima generazione del bombardone bolognese rinnovato da cima a fondo, a cominciare dal motore: al posto del V2 Testastretta debutta infatti il V4 Granturismo derivato da Streetfighter e Panigale, capace di una potenza di 168 CV e 12,8 kgm di coppia, che le regalano uno 0-100 in meno di tre secondi. Linea muscolosa, scarico a quattro uscite bene in vista, una ciclistica raffinata e un peso di 223 kg. La Diavel V4 ha un avantreno caratterizzato da una forcella upside-down con steli da 50 mm e un ammortizzatore a schema cantilever, entrambi regolabili. I freni montano pinze Brembo Stylema e doppio disco anteriore da 330 mm.

DUCATI PANIGALE V4 R

Ducati a EICMA 2022: la Panigale V4 R

La moto di serie più vicina a MotoGP e Superbike, che si fa notare immediatamente per le tabelle portanumero bianche e le ali in carbonio. Ma la sostanza sta tutta lì, nel nuovo Desmosedici Stradale R da 998 cc che porta a un nuovo livello il tetto delle prestazioni di un motore di serie: in configurazione stradale la nuova Panigale V4 R eroga infatti 218 CV a 15.500 giri/min, e una coppia di 110,8 Nm. Nella configurazione da pista, con scarico racing, i cavalli diventano 237 CV, che diventano 240,5 con un olio speciale sviluppato da Shell. Un mostro su due ruote, insomma, tutto da gustare a EICMA 2022!

DUCATI STREETFIGHTER V4

Ducati a EICMA 2022: la Streetfighter V4 versione Lamborghini

La nuova hypernaked bolognese deriva dalla Panigale V4, e sarà disponibile in tre diverse versioni: base, S e SP2, dedicata a chi si vuole cimentare in pista. Come sulla Panigale V4 debutta un nuovo serbatoio più ergonomico (e capiente, 17 litri), migliorie nella ciclistica che prevedono sospensioni semi attive Öhlins e freni Brembo, abbinati al telaio Front Frame e al monobraccio in alluminio. Il motore è il Desmosedici Stradale da 1.103 cm3, da 208 CV a 13.000 giri/min e 123 Nm di coppia massima. In fiera a Milano sarà presente anche la versione limitata Streetfighter V4 Lamborghini, realizzata con la collaborazione della casa di Sant'Agata Bolognese, e realizzata in 630 + 63 esemplari.

VEDI ANCHE

DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY

Ducati a EICMA 2022: la Multistrada V4 Rally

Spazio nello stand Ducati anche alla sua Multistrada V4 Rally più completa, una tutto terreno perfetta per i lunghi viaggi su strade asfaltate, ma capace anche di orientarsi in offroad. Nuove sospensioni, mappatura dedicata, modifiche a pedane e serbatoio, e una corazza a prova di raid nel deserto.

DUCATI MONSTER SP

Ducati a EICMA 2022: la nuova Monster SP

Livrea ispirata alla Desmosedici GP, sospensioni Öhlins (forcella da 43 mm NIX30 e monoammortizzatore), pinze Brembo Stylema con dischi da 320 mm e flange in alluminio, pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV, silenziatore Termignoni omologato e batteria agli ioni di litio: queste le caratteristiche peculiari del nuovo Monster SP, che tra le altre cose ha un'altezza da terra di 840 mm, 20 mm più del Monster, così da poter caricare di più l'avantreno. Il peso è quasi lo stesso: 186 kg in ordine di marcia.

DUCATI SCRAMBLER

La nuova Scrambler Icon 2023

Ducati presenta la Next Gen Freedom, vale a dire la nuova generazione di Scrambler Icon, Nightshift e Full Throttle 2023. Tante novità, sia dal punto di vista estetico che nella sostanza: qui tutto quello che c'è da sapere sul nuovo modello presentato a EICMA 2022.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2022