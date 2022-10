Nuova Ducati Panigale V4 R: la più potente e performante di sempre. Il prezzo

Ducati presenta la nuova Panigale V4 R, la moto di serie più vicina a MotoGP e Superbike. Un nuovo livello di prestazioni grazie a modifiche a motore, elettronica, ciclistica e aerodinamica.

Ducati: la nuova Panigale V4 R 2023

Dal punto di vista estetico la nuova Panigale V4 R si riconosce subito per la presenza delle tabelle portanumero bianche con il numero 1 in bella vista e le ali in carbonio. Per la prima volta, inoltre, la moto sarà prodotta in serie numerata con numero progressivo e nome del modello riportati sulla piastra di sterzo in alluminio ricavata dal pieno. A colpo d'occhio si nota anche il serbatoio in alluminio spazzonato – la capacità sale a 17 litri – con un profilo che offre un supporto più favorevole a braccia e gambe del pilota in staccata e in percorrenza. La sella, inoltre, è più piatta, grazie a uno schiumato ridotto e dotato di un diverso rivestimento.

Il nuovo Desmosedici Stradale R da 998 cc porta a un nuovo livello il tetto delle prestazioni di un motore di serie. Questo è possibile grazie a bielle in titanio di tipo gun drilled, ossia forate longitudinalmente lungo il fusto, a un profilo delle camme di aspirazione più aggressivo, contraddistinto in questa versione da una maggiore alzata (1 mm) e accordato a nuovi cornetti a lunghezza variabile, accorciati di 5 mm nella configurazione corta, oltre a pistoni più leggeri di 5 grammi con mantello trattato superficialmente al DLC (Diamond Like Carbon) che riduce gli attriti, una tecnologia impiegata nelle competizioni in MotoGP e Formula 1 e che viene applicata per la prima volta su un motore stradale.

POTENZA DA URLO La nuova Panigale V4 R in configurazione stradale eroga 218 CV a 15.500 giri/min, con un regime massimo di 16.500 giri/min in sesta marcia (16.000 negli altri rapporti), mentre la coppia è di 110,8 Nm. Valori di assoluto rilievo ma la potenza è inferiore – per via della normativa Euro 5 – di 5 CV rispetto alla precedente versione. Il potenziale del V4, tuttavia, è pienamente espresso in configurazione da pista, montando lo scarico racing, circostanza nella quale è in grado di raggiungere 237 CV, 3 in più rispetto alla precedente versione. Utilizzando poi un olio speciale, sviluppato da Shell in collaborazione con Ducati Corse, vi è una riduzione degli attriti meccanici del 10% per un aumento di potenza di 3,5 CV, che diventano 4,5 CV al limitatore. Con scarico e olio, quindi, la potenza della nuova Panigale V4 R raggiunge l'incredibile valore di 240,5 CV. L'olio, che si basa sull’utilizzo di additivi di tipo racing, specifici per motori ad elevato numero di giri, funziona ad hoc grazie alla presenza della frizione a secco, come sulle sportive Ducati da corsa. Il cambio, come già fatto sulla Panigale V4 S 2022, è stato allungato in prima, seconda e sesta marcia.

La Ducati Panigale V4 R 2023

ELETTRONICA L'elettronica evoluta di Panigale V4 2022 e 2023 è stata ulteriormente affinata e adattata al modello R. Tra queste la nuova visualizzazione Track Evo sul dashboard, le mappe motore con taratura dedicata ad ogni singola marcia, gli affinamenti al DTC e al sistema Ride By Wire, ma anche l’adozione della strategia Engine Brake Control EVO 2, la nuova strategia per il DQS e l’aggiornamento del controllo della ventola di raffreddamento.

LE MAPPE MOTORE Le strategie motore sono quattro: Full, High, Medium, Low. Le novità assolute sono Full e Low, mentre Medium e High sono state riviste. La mappa Full permette al motore di esprimere tutto il suo potenziale con curve di coppia senza filtri elettronici, eccetto per la prima marcia. Per i Power Mode Medium e High è stato sviluppato un nuovo sistema di gestione delle mappe Ride by Wire con taratura dedicata per ciascuna delle sei marce, che garantisce al pilota di ottenere sempre la spinta ottimale ad ogni apertura del gas. Il Power Mode Low, invece, è stato studiato per la guida su strada o per i fondi a bassa aderenza: la risposta del gas è particolarmente fluida e la potenza massima è limitata a 160 CV. La nuova Panigale V4 R adotta anche una nuova strategia per il Ducati Quick Shift (DQS) e l’Engine Brake Control (EBC) EVO 2. Il differente setting del cambio migliora la fluidità di cambiata a ogni grado di apertura dell’acceleratore, sia quando quest’ultimo è parzializzato sia quando è completamente aperto, mentre il sistema di gestione elettronica del freno motore si caratterizza per una differente calibrazione marcia per marcia su ciascuno dei 3 livelli selezionabili.

Ducati Panigale V4 R 2023

PER LA PISTA Per chi utilizza la Panigale V4 R solamente in circuito è stato sviluppato un software specifico Ducati Performance DTC EVO 3 per pneumatici slick-rain, venduto come accessorio e che rende la moto non omologata per la circolazione su strada aperta al traffico. È così possibile attivare il funzionamento lampeggiante della luce di posizione posteriore, come previsto dai regolamenti agonistici in caso di pioggia, sostituendo il Riding Mode Street con una modalità Rain specificamente pensata per l’uso su fondi bagnati. Nuovo è anche il comando acceleratore, più compatto del 50% e caratterizzato da giochi radiali e assiali ridotti al minimo, nonché virtualmente privo di corsa a vuoto iniziale. Come sulle moto da corsa, infine, è presente il Pit Limiter per limitare la velocità in uscita e ingresso della corsia box.

Ducati Panigale V4 R 2023: vista laterale

La nuova V4 R conferma il telaio Front Frame e il forcellone monobraccio in alluminio della famiglia Ducati Panigale. È possibile regolare l'altezza del pivot forcellone posteriore su 4 posizioni a step di 2 mm. Per aumentare agilità, feeling del pilota e grip, la Panigale V4 R segue la direzione evolutiva tracciata dalla Panigale V4 2022, pur mantenendo la regolazione completamente meccanica delle sospensioni. Davanti troviamo una forcella pressurizzata Öhlins NPX25/30 con escursione aumentata di 5 mm rispetto alla precedente versione “R”. Dietro l'ammortizzatore Öhlins TTX36 – dotato di registro idraulico per il precarico – il cui interasse passa da 312 a 316 mm e a una regolazione di serie del perno forcellone sulla posizione +1, aumenta l’altezza del posteriore di 20 mm.

COME MIGLIORA Il tutto contribuisce ad avere un baricentro più alto e una maggiore agilità in inserimento e nei cambi di direzione. La molla, inoltre, è meno rigida (da 105 N/mm a 80 N/mm) e grazie al minor carico a terra sull’anteriore dovuto all’allungamento della corsa della forcella, migliora la capacità di copiare l’asfalto ma accentua anche i trasferimenti di carico sfruttando la maggior corsa negativa delle sospensioni, a tutto vantaggio di grip e feeling in inserimento curva. La maggior escursione della forcella, allo stesso modo, permette alla ruota anteriore di mantenere il contatto con l’asfalto anche a fronte di trasferimenti di carico più accentuati verso il retrotreno in accelerazione, mentre la posizione del perno forcellone accentua l’effetto anti-squat migliorando stabilità, precisione e capacità di mantenere la traiettoria in uscita di curva. Tra gli optional figurano i cerchi in magnesio, che garantiscono un risparmio di 0,7 kg (-10%) rispetto ai già leggeri cerchi forgiati di primo equipaggiamento. A proposito di peso: quello della Panigale V4 R 2023 è di 172 kg a secco.

Ducati Panigale V4 R 2023: nuova anche l'aerodinamica

Su una moto così corsaiola non poteva mancare un importante upgrade anche alle ali. Sulla nuova Panigale V4 R è stato rivisto il pacchetto aerodinamico nell’ottica di una maggior efficienza: le nuove ali a due elementi (principale + flap) garantiscono lo stesso carico aerodinamico diventando però più compatte e sottili (rispettivamente del 40% e del 50%).

Per migliorare il raffreddamento del motore la carenatura è stata modificata nella configurazione degli estrattori nella zona inferiore, mentre nella parte inferiore, sul lato sinistro, è stata ricavata una presa d’aria per raffreddare il sensore del Ducati Quick Shift.

La nuova Ducati Panigale V4 R 2023 è proposta con un prezzo a partire da 43.990 Euro. Con gli accessori Ducati Performance – scarico racing completo in titanio e cover frizione aperta in carbonio – il prezzo sale a quota 51.525 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/10/2022