Le migliori Ducati di sempre? Tutte in questa collezione da sogno. Il video

L'ex pilota inglese Shane ''Shakey'' Byrne ci porta alla scoperta di una collezione di Ducati – e, piccolo spoiler, Honda – da sogno. Circa 50 moto supersportive, dalle prime superbike di fine anni 80 fino alle più recenti evoluzioni, tra serie limitate, esemplari rarissimi o addirittura unici... Pronti con i popcorn?

HONDA LINE Sembrava una questione Ducati ma nella stanza ci sono diverse Honda interessanti e il racconto parte proprio da lì. Le VFR750R RC30 danno spettacolo insieme a una RC45, ma dietro la RS250 NXA – duemmezzo 2 tempi con la quale Hiroshi Aoyama ha vinto nel 2009 il titolo della Classe 250 del Motomondiale – ruba loro la scena. Le sorprese in casa Honda, tuttavia, sono tutt'altro che finite! A questo punto nel filmato si inizia a parlare di Ducati, ma io continuo la carrellata con le moto di Tokio... In un'altra piccola stanza, infatti, si consuma una vera e propria festa di Honda da competizione. Si parte forte, con una RC213V-S – non è da corsa ma si tratta pur sempre della versione stradale dalla MotoGP di Marquez – moto alla quale spetta il record di giapponese più costosa mai battuta a un'asta. Aprono la scatola dei ricordi provenienti dal mondo della SBK la RC45 del 1994 con livrea Castrol ma, soprattutto, le Honda CBR1000RR-R da corsa di Nicky Hayden. Ci sono gli esemplari del 2016 e 2017, anno in cui l'americano, campione MotoGP nel 2006, è venuto a mancare in seguito a un tragico incidente in bicicletta. Seguono le CBR1000RR-R 2019 – anch'esse WSBK – di Gagne e Camier. Insomma, solo in questo stanzino ci sono moto per 1 milione di Euro...

DALLA 851... Questo fortunato collezionista britannico non si è fatto mancare nessuna delle supersportive Ducati. In ordine cronologico si parte dalla prima superbike nata a Borgo Panigale, la 851. Seguono tutte le evoluzioni – SP1, SP2, SP3 e SP4 – col passaggio alla 888, fino alla versione SP5. Poteva mancare la sua erede, la 916? Delle bellissime moto disegnate da Massimo Tamburini ce ne sono a bizzeffe: una di Carl Fogarty, un'altra 996RS da corsa, ma anche una 748RS ex Supersport. La serie successiva, la 999, ebbe forse meno successo tra il pubblico ma un certo Troy Bayliss contribuì ad accrescerne la fama con le sue vittorie e in questo esclusivo privé di Rosse non manca una 999RS guidata da John McGuinness. E ancora: 1098R, la Panigale 1199 con la quale Shakey Byrne ha corso e vinto in BSB nel 2016 (insieme ad altre ''sorelle'' e alla V4R con la quale Josh Brookes ha vinto nel 2020), una Panigale 1199 R, una Superleggera 1199, una Superleggera 1299, una Superleggera V4 e una Panigale 1299 Final Edition, vero e proprio canto del cigno della supersportiva Ducati con motore a 2 cilindri. Solo chiamando in causa le ultime, tutte targate, si va intorno ai 500.000 Euro... senza contare quelle da corsa citate prima!

Carrellata di Panigale: la prima da sinistra è quella con cui Byrne ha vinto in BSB

... ALLE V4 La lunga storia di Ducati con motore bicilindrico si interrompe – nella ''top class'' – con la 1299 Final Edition e si arriva al V4. Ecco quindi Panigale V4R, base di partenza per la moto che attualmente corre in WSBK e ancora la recente evoluzione Panigale V4 SP, Ducati Panigale V4 25° Anniversario 916 – per gli amici ''Foggy replica'' – la supersportiva a metà tra V4 S e V4 R che riprende la 996 con cui Carl ''King'' Fogarty vinse il mondiale nel 1994. Byrne neanche le menziona ma ci sono altri 2... oggettini là in mezzo: si tratta di Desmosedici RR, le speciali versioni derivate dalla Ducati MotoGP che corse nel 2006, moto che all'epoca furuno vendute a oltre 60.000 Euro e oggi hanno prezzo raddoppiato. Tutte queste V4, insomma, valgono qualche centinaia di migliaia di Euro...

CHE COLLEZIONE! È lo stesso Byrne a sostenere che questa possa essere la miglior collezione di moto del Regno Unito e non si fatica a crederlo. È molto specifica, perché prende in considerazione solo le supersportive stradali e da corsa Ducati degli ultimi 30 anni e qualche Honda leggendaria, ma è ricchissima per contenuti e valore. A questo punto sono 2 le domande che si affollano nella mia mente: quale può essere il valore del garage al completo? Ma soprattutto, se aveste la possibilità di sceglierne una, quale prendereste? Personalmente non saprei davvero da dove iniziare!



Fonte: RideApart

Pubblicato da Michele Perrino, 08/10/2022