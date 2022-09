Nuova Ducati Multistrada V4 Rally, l'enduro totale. Video

Dedicata a chi non viaggia in una sola direzione, sempre sulla stessa superficie, sempre con lo stesso abbigliamento e con lo stesso stato d'animo. Ciclistica, tecnologia, motore: nuova Multistrada V4 Rally la Ducati più completa, una tutto terreno che sa interpretare i lunghi viaggi su strade asfaltate, ma che in più, rispetto a Multistrada V4, riceve la bussola per orientarsi anche in offroad, e quello autentico. Nuove sospensioni, ma anche una mappatura dedicata, modifiche a pedane e serbatoio, infine ovviamente una corazza a prova di raid nel deserto. Riguarda la diretta streaming della world premiere. Se hai fretta, guarda la mini video anteprima: merita.

Nomen, omen. Multistrada V4 Rally migliora ulteriormente la sua capacità di affrontare le strade non asfaltate grazie a sospensioni semiattive dall’escursione maggiorata: la corsa raggiunge i 200 mm, aumentando di +30 mm e +20 mm l’escursione, rispettivamente all’anteriore e al posteriore, rispetto a Multistrada V4. La luce a terra arriva a 230 mm (+10 rispetto a Multistrada V4), facilitando la guida nei passaggi più impegnativi. Inoltre, grazie al sistema DSS EVO, è possibile regolare l’assetto di partenza rapidamente secondo le varie situazioni di carico, oppure affidarsi alla funzionalità Autoleveling, che riconosce l’assetto della moto e lo regola autonomamente per riportare la sella all’altezza ideale da terra nelle diverse configurazioni di marcia.

MINIMUM PRELOAD Per rendere più agevole e sicuro l’appoggio dei piedi a terra nelle manovre a bassa velocità, soprattutto con il passeggero a bordo, Multistrada V4 Rally è dotata anche della funzionalità di Minimum Preload, che consente di ridurre l’altezza della moto azzerando elettronicamente il precarico dell’ammortizzatore.

EASY LIFT Al fine invece di facilitare l’alzata/sollevamento della moto dal cavalletto laterale, la funzione Easy Lift agisce sull’idraulica delle sospensioni. La funzione apre completamente le valvole delle unità semiattive per circa tre minuti all’atto dell’accensione del quadro per massimizzare il flusso dell’olio al loro interno, ammorbidendo quindi le sospensioni e rendendo più agevole l’alzata della moto.

RUOTE Multistrada V4 Rally è equipaggiata con cerchi a raggi alleggeriti nelle misure 3.00 x 19’’ all'anteriore e 4,5 x 17’’ al posteriore, equipaggiati con pneumatici Pirelli Scorpion Trail II nelle misure anteriore 120/70-19’’ e posteriore 170/60-17”. Multistrada V4 è omologata anche per l’utilizzo delle Pirelli Scorpion Rally e Scorpion Rally STR, sempre nelle misure 120/70-19’’ e 170/60-17.

FRENI L’impianto anteriore di Multistrada V4 Rally è caratterizzato da pinze radiali monoblocco Brembo Stylema, pompe radiali con leve regolabili, doppio disco anteriore da 330 mm. Al posteriore troviamo invece un singolo disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante, sempre Brembo.

Nuova Ducati Multistrada V4 Rally sempre spinta dal noto V4 Granturismo da 1.158 cc, capace di erogare 170 CV a 10.750 giri di potenza ''libera'' e 125 Nm (12,7 kgm) di coppia a 8.750 giri.

LA CHICCA La versione Rally introduce una inedita strategia di deattivazione estesa della bancata posteriore, soluzione tecnica che debutta per la prima volta su una moto di serie. Oltre allo spegnimento dei cilindri posteriori al minimo a moto ferma, funzionalità già presente su Multistrada V4, adesso il V4 Granturismo mantiene la bancata posteriore deattivata in altre condizioni di funzionamento a vantaggio di consumi ed emissioni. Con questa nuova strategia, la deattivazione avviene anche con la moto in movimento: all’aumentare della velocità o sopra una certa richiesta di potenza dalla manopola dell’acceleratore, i cilindri posteriori vengono riattivati, garantendo il carattere e le prestazioni del V4 Granturismo. Il sistema è attivo in tutti i Riding Mode. E a proposito...

Sempre quattro i Riding Mode (Sport, Touring, Urban ed Enduro), tuttavia Multistrada V4 Rally porta con sé un’importante evoluzione. Selezionando il Riding Mode Enduro si attiva un Power Mode dedicato, che limita la potenza a 114 CV con una risposta dinamica e diretta. Il DSS Evolution si predispone per la guida in off-road indicando con un’icona specifica, raffigurante un casco da fuoristrada, il load mode. Il DTC passa a un livello inferiore di intervento e il DWC viene disattivato. Viene disattivato anche l’ABS sulla ruota posteriore e vengono inibite la funzionalità cornering e il rilevamento del sollevamento del posteriore per adattarsi all’impiego in fuoristrada.

Multistrada V4 Rally è una moto ideale per viaggiare in coppia: massima attenzione, quindi, al grado di comfort sia del pilota, sia del suo compagno di viaggio. In questo senso è stato ridisegnato il parabrezza (maggiorato di 40 mm in altezza e 20 mm in larghezza), il codino è stato allungato e l’attacco valigie arretrato per offrire maggior spazio nella zona gambe al passeggero, che può contare anche su pedane con inserto in gomma maggiorato per ridurre il livello di vibrazioni trasmesse. Con il nuovo serbatoio in alluminio da 30 litri, che si integra armonicamente nelle forme muscolose ed eleganti della moto, è infine possibile aumentare le distanze percorribili con un solo rifornimento.

Nuova Ducati Multistrada V4 Rally è proposta in tre diversi allestimenti: Adventure Radar, dotato di funzionalità di Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection, Adventure Travel & Radar, che aggiunge le valigie laterali in alluminio, manopole e selle riscaldate, mentre la Full Adventure completa quest’ultimo equipaggiamento con il silenziatore Akrapovic omologato e il parafango anteriore in fibra di carbonio.

Ducati Multistrada V4 Rally arriverà nelle concessionarie a partire da febbraio 2023 nelle due colorazioni Ducati Red e Brushed Aluminium & Matt Black, quest’ultima con serbatoio in alluminio spazzolato a vista. Entrambe le versioni possiedono cerchi a raggi dal canale di colore nero. A breve anche il listino prezzi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2022