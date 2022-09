Ducati World Premiére: Multistrada V4 protagonista oggi nel 3° episodio

Lasciate alle spalle le prime due puntate, in cui sono state svelate l’esotica Streetfighter V4 Lamborghini e Monster SP, è tempo del terzo capitolo della Ducati World Premiére 2022. L’immagine scelta da Ducati come copertina non lascia scampo ai dubbi, la protagonista sarà ancora una volta la Multistrada V4.

VOGLIA DI OFF ROAD? La Multistrada V4 è una ottima moto su strada e sa dire la sua anche quando l’asfalto sotto le ruote finisce. Ducati ci ha insegnato che l’evoluzione non è mai sufficiente, aggiornando ed evolvendo costantemente i propri prodotti, e se dovessimo scegliere un punto in cui migliorare la “Multi” è proprio nell’attitudine in fuoristrada, mettiamoci poi l’ottimo lavoro svolto nello sviluppo della DesertX (qui il link alla comparativa in cui ha strappato il maggior numero di consensi) ed ecco che la Multistrada V4 – ovviamente sono ancora delle supposizioni – potrebbe essere proprio una versione più “Adventure” della maxi enduro della Casa di Borgo Panigale. Tornando alla foto e guardandola con maggior attenzione si nota come chi sta in sella sia in piedi sulle pedane e sullo sfondo si alzi della gran polvere… Anche con le borse montate, questo fa pensare che possano esserci 2 versioni come spesso capita con le moto bolognesi

VEDI ANCHE

COME E QUANDO Per dipanare ogni dubbio non ci resta che attendere le ore 16:00 di oggi giovedì 29 settembre, orario in cui, direttamente qui sotto, potrete seguire con noi la presentazione in diretta streaming della nuova Multistrada V4 2023.