Ducati World Première 2023, episodio quattro: nuova Panigale V4R? Diretta streaming

Nei primi 3 episodi della Ducati World Première 2023 sono arrivate, in ordine, le nuove Streetfighter V4 Lamborghini, Monster SP e Multistrada V4 Rally. Oggi è la volta dell'episodio 4 e c'è un'indiziata su tutte... Segui con noi la diretta streaming dalle 16 per scoprire qual è la prossima novità.

VEDI ANCHE

PANIGALE Non subisce aggiornamenti dal 2019 e il nuovo modello è stato avvistato recentemente, come testimoniano le foto spia. Sto parlando della Panigale V4 R, la supersportiva più estrema di Ducati. L'immagine che introduce questa puntata non lascia spazio a dubbi, si tratta certamente del frontale di una Panigale, e la frase This is Racing stringe il cerchio intorno a una moto fatta per le corse.

RACING In merito alla novità in arrivo Ducati si è espressa così: ''Una moto in grado di stabilire nuovi riferimenti prestazionali con soluzioni inedite derivate direttamente dal mondo delle competizioni''. Insomma, avete ancora dubbi?

Pubblicato da Michele Perrino, 14/10/2022