Ducati presenta le nuove Scrambler Icon, Nightshift e Full Throttle 2023

Ducati presenta Scrambler Icon, Nightshift e Full Throttle 2023: nuova l'elettronica, con Ride by Wire e TFT, ma si evolve ovunque

Ducati presenta la Next Gen Freedom, vale a dire la nuova generazione di Scrambler Icon, Nightshift e Full Throttle 2023. Tante novità, sia dal punto di vista estetico che nella sostanza, arriva infatti un'elettronica tutta nuova e affinamenti un po' ovunque tra motore e ciclistica, col peso che cala rispetto alla precedente generazione.

La nuova Scrambler Icon 2023

La nuova Scrambler Icon 2023, lo avevamo anticipato dopo averla vista in anteprima al WDW 2022, si fa più moto. L'effetto nel suo insieme è quello di un prodotto più curato, più maturo, e il merito è certamente delle luci full LED, del serbatoio da 13,5 litri in acciaio con cover colorata che, insieme ai parafanghi, dà colore alla moto e ne permette la personalizzazione tramite kit dedicati (alle 3 colorazioni si aggiungono 6 possibili personalizzazioni). Nel vano sottosella trova spazio una presa USB.

Il motore Desmodue da raffreddato ad aria e olio da 803 cc resta a quota 73 CV a 8.250 giri/minuto, mentre sono 65,2 Nm a 7.000 giri/minuto. Il motore riduce il peso di 2,5 kg rispetto alla precedente generazione, evolvendosi fuori e dentro. Alla vista cambia grazie a coperchi carter ridisegnati e quelli del comando distribuzione più raffinati, mentre il nuovo scarico lascia maggiormente a vista il motore. Nuova la frizione a otto dischi, più morbida nell’azionamento, e il tamburo cambio montato su cuscinetti, più preciso nella cambiata. La nuova generazione di Scrambler avrà la possibilità di montare il quickshifter come accessorio.

Ducati Scrambler Icon 2023: il nuovo display TFT da 4,3''

CAMBIA TUTTO Sul fronte elettronica i cambiamenti più grandi. Arriva l'acceleratore ride-by-wire, viene implementato così il controllo di trazione, con 4 livelli più la possibilità di disattivarlo, e arrivano 2 Riding Mode, Road e Wet. Tutto questo è gestibile attraverso la nuova strumentazione TFT da 4,3”, inserita in un cruscotto che mantiene un imprescindibile look da modern classic. Non manca, infine, l’ABS cornering.

Tutta nuova anche la ciclistica, col telaio che rimane a traliccio ma viene aggiornato e alleggerito: il telaietto posteriore è ora imbullonato, per venire incontro alle esigenze dei preparatori più estrosi. Inoltre, grazie al nuovo forcellone, al nuovo posizionamento dell’ammortizzatore e agli aggiornamenti sul motore, la nuova generazione di Scrambler arriva a perdere complessivamente ben 4 kg. Le sospensioni dello Scrambler sono Kayaba, una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un ammortizzatore regolabile nel precarico molla, entrambi con corsa ruota di 150 mm. Le ruote in lega d’alluminio sono sempre da 18'' e 17'' rispettivamente all’anteriore e al posteriore, ma hanno un design completamente rinnovato e si fanno notare con tag colorati: montano un disco singolo da 330 mm di diametro morso da pinza monoblocco ad attacco radiale Brembo a 4 pistoncini, mentre al posteriore trova posto un disco da 245 mm con pinza a un pistoncino. Gli pneumatici sono Pirelli MT60 RS in misura 110/80 all’anteriore e 180/55 al posteriore. Il peso della Scrambler 2023 è di 170 kg a secco.

Ducati Scrambler: la gamma 800 2023

La Icon è la porta di accesso al mondo Ducati Scrambler e le versioni Nightshift e Full Throttle si differenziano per alcuni particolari estetici e non solo. La Nightshift presenta tabelle portanumero laterali, parafango anteriore sportivo e coda senza parafango, ruote a raggi, un manubrio ribassato con specchietti bar-end e indicatori di direzione Ducati Performance, con livrea e sella dedicate. La versione Full Throttle, invece, guadagna non solo tabelle portanumero laterali, parafanghi specifici, indicatori di direzione Ducati Performance e manubrio ribassato, ma anche paracoppa, silenziatore omologato Termignoni e cambio elettronico Quickshifter DQS.

Le nuove Scrambler 2023 saranno disponibili da marzo 2023, anche in versione depotenziata a 35 kW, con prezzi a partire da 10.690 Euro per la Icon e 12.390 Euro per Nightshift e Full Throttle.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2022