Ducati World Première 2023, epidodio 7: nuova Scrambler nella video diretta

Dopo – solo per citare le ultime – Diavel V4, Streetfighter V4 e Panigale V4 R 2023, Ducati è pronta per l'episodio 7 della World Première. Nessun segreto questa volta: si tratta della nuova Scrambler!

La Scrambler 2019: oggi cambia tutto con la presentazione della nuova

NEXT GEN FREEDOM In occasione del WDW 2022 abbiamo avuto l'opportunità, insieme ai tanti ducatisti accorsi alla manifestazione, di conoscere in anteprima la nuova Scrambler (ve l'abbiamo raccontata qui). Oggi però cadono i veli e tutto il mondo conoscerà la Next Gen Freedom della nuova Scrambler. L'appuntamento è per le ore 16, quando potremo seguire tutti insieme la presentazione nella video diretta streaming.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2022