Nuova Ducati Panigale V4 2025: più potente, più leggera. Tutte le novità

La nuova Ducati Panigale V4 2025 è stata presentata in video. La supersportiva stradale bolognese alza l'asticella, guadagnando potenza ma diventando al contempo più leggera, più performante, rispetto all'attuale generazione. Scopriamo tutte le novità.

Biglietto da visita della nuova Panigale V4 S il peso di 187 kg o.d.m. senza carburante (191 kg per la nuova Panigale V4), 2 kg in meno rispetto al modello precedente, e gli 0,5 CV in più nonostante l'omologazione Euro5+.“La missione di Ducati è quella di arricchire la vita delle persone attraverso moto tecnologicamente sofisticate e caratterizzate da una bellezza sensuale” – dichiara Claudio Domenicali presentando la moto durante la Ducati World Première – “Poche moto come la nuova Panigale V4, la settima generazione delle Ducati Superbike, realizzano questa missione. Una moto che continua una storia fatta di successi e di modelli indimenticabili, e che rappresenta la massima espressione dei nostri valori di Style, Sophistication e Performance”.

Nuova Ducati Panigale V4 S 2025

DESIGN, AERODINAMICA ED ERGONOMIA

Sarà un caso che la nuova Panigale V4 è stata disignata ispirandosi alla 916, la regina delle superbike. La nuova carenatura riduce del 4% la resistenza aerodinamica e protegge più efficacemente il pilota in rettilineo, le ali a doppio profilo a elevata efficienza sono integrate alle forme del frontale, mantenendo invariato il contributo in termini di deportanza rispetto al modello precedente. Grazie all'arretramento del bordo d’attacco della carenatura rispetto alla ruota anteriore, la moto è più agile nei cambi di direzione ad alta velocità, mentre il miglioramento delle forme del parafango e del convogliatore a monte dei radiatori aumenta l’efficacia dell’impianto di raffreddamento, in particolare del radiatore dell’olio. La vista laterale della nuova Panigale V4 ritrova quell’equilibrio fra avantreno e retrotreno tipico della 916, con un assetto generale più orizzontale, più simile a quello delle MotoGP degli ultimi anni.

ERGONOMIA Tutta nuova l'ergonomia della nuova Panigale V4. L’abitabilità è migliorata, accogliendo meglio piloti di tutte le taglie e facilitando la guida sportiva con marcati spostamenti del corpo verso l’interno della moto in curva (“hanging off”). Le principali modifiche riguardano la sella e il serbatoio, che sono stati ridisegnati: la sella possiede una conformazione più larga, e la zona con texture nera nei punti di contatto di cosce e ginocchia del pilota con il serbatoio consente spostamenti più agevoli del corpo quando si sposta il corpo all’indietro, riducendo al contempo la tendenza all’avanzamento del pilota in staccata. Il serbatoio ha una nuova forma, offre una zona di calzata completamente differente rispetto alla versione precedente, permettendo a piloti di tutte le taglie di ancorarsi meglio in frenata, impegnando meno le braccia e consentendo di guidare più veloci e più a lungo. Grazie a questa nuova ergonomia il pilota è anche meglio inserito nella moto e quindi più comodo e protetto quando si mette in carena in rettilineo.

PEDANE E ACCELERATORE Le nuove pedane hanno le leve di cambio e freno montate su cuscinetti, invece che su boccole a strisciamento, per eliminare i giochi, e ridurre gli attriti a vantaggio, soprattutto lato cambio, della sensibilità di guida, amplificata dai benefici garantiti dal comando del nuovo sistema DQS. Per migliorare il feeling del pilota in fase di apertura e gestione del gas, la nuova Panigale V4 è dotata dello stesso comando acceleratore della V4 R, più compatto del 50% e caratterizzato da giochi radiali e assiali ridotti al minimo, nonché virtualmente privo di corsa a vuoto iniziale.

Nuova Panigale V4 S: sulla Ducati arriva il forcellone bibraccio

MOTORE

Il Desmosedici Stradale da 1.103 cc, strettamente derivato da quello delle MotoGP Ducati, con il quale condivide numerose scelte tecniche, è un V4 di 90° con distribuzione desmodromica, albero controrotante e fasatura Twin Pulse, che conferisce alla Panigale V4 un sound del tutto simile a quello della Desmosedici GP. Sul motore, ancora elemento stressato della ciclistica, è stato rivisto il diagramma della distribuzione, con camme dal diverso profilo e un valore di alzata più elevato. L’alternatore e la pompa dell’olio arrivano dalla Panigale V4 R, mentre il tamburo del cambio è quello utilizzato sulla Superleggera V4. I cornetti di aspirazione a lunghezza variabile hanno una maggiore escursione: 25 mm nella configurazione corta (-10 mm) e 80 mm in quella lunga (+5 mm). La nuova Panigale V4 2025 eroga una potenza massima di 216 CV a 13.500 giri e una coppia massima di oltre 120 Nm a 11.250 giri. Con lo scarico racing Ducati Performance by Akrapovič la potenza massima sale fino a 228 CV.

CICLISTICA

Per alzare ulteriormente il livello della nuova Panigale V4, Ducati ha stabilito nuovi target di rigidezza per telaio e forcellone. Il telaio fron frame in alluminio è più leggero (3,47 kg contro i precedenti 4,2) e rimodulato nelle rigidezze rispetto al modello precedente (-40% in laterale), Addio al monobraccio, sostituito da un inedito forcellone a schema bibraccio – Ducati Hollow Symmetrical Swingarm – che grazie a una geometria specifica ha permesso di mantenere la posizione del silenziatore sotto il motore, una soluzione unica nel panorama mondiale delle supersportive stradali. Perché bibraccio? ''La scelta – dicono in Ducati – è nata dalla volontà di aumentare ulteriormente prestazioni motoristiche e ciclistiche ormai tanto vicine ai prototipi da richiedere soluzioni analoghe per poterle sfruttare, assecondando angoli di piega consentiti dai moderni pneumatici ormai ben oltre i 60°, a cui le sospensioni non riescono a lavorare correttamente''. Il nuovo forcellone riduce la rigidezza laterale (-37% rispetto al monobraccio precedente) e il peso grazie alle due ampie asole di alleggerimento, per migliorare trazione in uscita di curva e feeling del pilota nelle accelerazioni. Il gruppo forcellone-cerchio posteriore forgiato pesa 2,7 kg meno del precedente. I cerchi forgiati in lega di alluminio a cinque razze tangenziali, ispirati a quelli della DesmosediciGP, pesano solo 2,95 e 4,15 kg (l'anteriore -150 grammi rispetto al model year 2024). La Panigale V4 è equipaggiata con pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V4 120/70 e 200/60.

Bagnaia sulla nuova Panigale V4 S

SOSPENSIONI E FRENI Forcella e monoammortizzatore della nuova Panigale V4 S sono ancora gli Öhlins NPX/TTX a controllo elettronico di terza generazione (per la Panigale V4 forcella Showa Big Piston Fork da 43 mm completamente regolabile, mono-ammortizzatore completamente regolabile e ammortizzatore di sterzo Sachs). Aumenta la possibilità di regolazioni, con tarature più confortevoli nell’uso stradale e più efficaci per la pista. Allo stesso tempo, la maggior velocità delle valvole idrauliche offre una risposta più precisa e accurata in ogni situazione di guida. Ma grandi sono le novità sotto il profilo dell'impianto frenante, la nuova Ducati Panigale V4 infatti è la prima moto al mondo equipaggiata con le pinze freno anteriori Brembo Hypure. Più leggere (-60 grammi la coppia) e performanti, le pinze Brembo Hypure disperdono con maggior efficacia il calore generato dalla frenata, offrendo prestazioni più costanti. Ma non è finita: l'altra primizia è rappresentata dal sistema Race eCBS, sviluppato da Bosch in collaborazione con Ducati. Il sistema elettronico, nei livelli dedicati alla guida in pista, attiva il freno posteriore secondo strategie che riproducono quelle dei piloti professionisti: Race eCBS, per esempio, continua ad attivare il freno posteriore anche dopo il rilascio del freno anteriore in fase di inserimento e percorrenza di curva, permettendo così di ritardare ulteriormente il punto di frenata. Se ve lo state chiedendo: sì, la frenata combinata è disattivabile.

ELETTRONICA

Se il Race eCBS è la prima grande novità elettronica, la seguente è certamente il DVO, il Ducati Vehicle Observer. Questo simula l’input di oltre 70 sensori, affinando così le strategie dei controlli elettronici,per un’efficacia senza precedenti nella produzione di serie, consentendo ai controlli di intervenire in modo quasi predittivo. Il DVO, sviluppato da Ducati Corse in MotoGP, stima le forze a terra agenti sul motoveicolo e i carichi sopportabili dallo stesso nelle varie condizioni di guida, integrando in maniera ancora più accurata le informazioni provenienti dalla piattaforma inerziale IMU.

IL PACCHETTO La Panigale V4 2025 è dotata di un pacchetto completo di controlli elettronici: Ducati Traction Control DVO, Ducati Slide Control, Ducati Wheelie Control DVO, Ducati Power Launch DVO, Engine Brake Control e Ducati Quick Shift 2.0. Il sistema DQS 2.0 sfrutta una strategia basata unicamente sul sensore di posizione angolare del tamburo cambio, potendo così utilizzare un’asta di rinvio cambio priva di microswitch e offrendo quindi al pilota un feeling più diretto e con corsa ridotta.

La nuova Panigale V4 S di Ducati guidata da Pecco Bagnaia

NUOVA STRUMENTAZIONE Tra le novità di carattere elettronico il nuovo dashboard da 6,9” con “aspect ratio” 8:3. Offre la massima leggibilità senza interferire con la visione attraverso il cupolino nella posizione in carenatura. La nuova visualizzazione Track del cruscotto mostra su un lato dello schermo una serie di nuovi parametri: “g-Meter”, che indica in tempo reale il valore di accelerazione laterale, in piega, e longitudinale, in accelerazione e frenata, “Power&Torque”, che visualizza la percentuale di potenza e coppia erogati in quel momento e “Lean angle”, che mostra gli angoli di piega istantanei accompagnati dal livello di apertura dell’acceleratore e della pressione esercitata sul freno. L’Info Mode Track può visualizzare le prestazioni cronologiche in tempo reale: sfruttando il sistema GPS, il cruscotto visualizza i tempi sul giro, ed è in grado di gestire tre intertempi, impostabili dal pilota usando il pulsante del lampeggio durante la prima sessione. Il cruscotto visualizza la tabella degli intertempi, con le icone T1, T2, o T3 che segnalano la prestazione ottenuta in quel settore della pista usando gli stessi codici-colore – bianco, grigio, arancione, rosso – utilizzati in MotoGP.

ARRIVO E PREZZO

La nuova Ducati Panigale V4, proposta in configurazione monoposto con kit passeggero disponibile come accessorio, arriverà nelle concessionarie a settembre 2024. Il prezzo non è stato ancora reso noto.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/07/2024