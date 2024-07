Bagnaia vince anche in vacanza: sua la gara dei campioni Ducati

Fresco di matrimonio, Francesco Bagnaia si regala un'altra vittoria, anche se meno importante di quelle conquistate recentemente in MotoGP. Il due volte campione del mondo ha conquistato la terza edizione della Lenovo Race of Champions al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, bel modo per riprendere confidenza con la velocità in vista del ritorno del motomondiale settimana prossima con il Gran Premio d'Austria. Partito dalla seconda posizione, Bagnaia ha presto guadagnato la testa della gara, mantenendo un ritmo costante e conquistando il primo posto con oltre un secondo di vantaggio sui suoi inseguitori. Con il giro più veloce in gara segnato a 1:35.431, il pilota del Ducati Lenovo Team ha dimostrato la sua superiorità in sella alla nuovissima Panigale V4 S. Andrea Iannone, partito dalla pole position, ha chiuso al secondo posto, mentre Marc Márquez ha completato il podio, approfittando di una caduta all’ultima curva di Nicolò Bulega, che era in lotta con lui.

Reazioni entusiastiche. Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, ha elogiato la manifestazione, definendola uno spettacolo incredibile per tutti gli appassionati di motociclismo e sottolineando l'emozione di vedere le tribune affollate di tifosi in rosso. Domenicali ha lodato Bagnaia per la vittoria e ha espresso soddisfazione per le prestazioni della nuova Panigale V4 S, che ha mostrato miglioramenti significativi rispetto alla gara del 2022. Bagnaia ha dichiarato di essersi divertito molto e di essere entusiasta di allenarsi con la nuova moto, che ha sostituito non solo nei concessionari, ma anche i pista all'evento di Ducati, la Panigale V4 R

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/07/2024