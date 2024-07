Bagnaia: "Negli ultimi giri eravamo sul filo del rasoio"

La Ducati ha chiuso nel miglior modo possibile la prima parte della stagione 2024 di MotoGP. Al Sachsenring la casa di Borgo Panigale ha piazzato cinque moto nelle prime cinque posizioni e, con il primo posto di Francesco Bagnaia nel GP Germania, ha ritrovato la leadership anche nel Mondiale Piloti, affiancadola ai primi posti nelle classifiche Team e Costruttori.

MotoGP 2024, GP Germania: Pecco Bagnaia (Ducati)

GOMME AL LIMITE NEL FINALE Per Bagnaia la gioia più grande è arrivata al termine di una gara combattuta che lo ha visto in battaglia in particolare con Franco Morbidelli prima e Jorge Martin poi. La caduta dello spagnolo all'inizio del penultimo giro ha spalancato le porte della vittoria al piemontese, divenuto ora il pilota più vincente nella storia della Ducati in MotoGP. ''Negli ultimi giri stavamo correndo entrambi sul filo del rasoio, in quanto l’anteriore continuava a chiudere ed il posteriore scivolava, non avevamo più trazione ma stavamo continuando a girare sul 21.0/21.1 di passo, quindi è stata proprio dura. Il giro precedente alla caduta di Jorge (Martín), avevo perso l’anteriore anch’io, riuscendo però ad allargare la traiettoria. Era chiaro che il primo a mollare avrebbe perso e sinceramente penso che sarebbe potuto succedere a chiunque. L’inizio di stagione non è stato semplice ma abbiamo fatto un lavoro incredibile e anche qui, dove non eravamo i più forti, siamo riusciti a metterci nelle condizioni di poter lottare per il successo. La gestione di gara è stata molto importante, come è successo a Barcellona: ho visto che sia Jorge che Franco (Morbidelli) stavano spingendo un po’ troppo, ma è stata comunque una gara tosta e l’averla vinta è stato fantastico''. Il risultato del GP Germania lancia Bagnaia in testa alla classifica generale, con 10 punti di vantaggio su Martin.

VEDI ANCHE

MotoGP 2024, GP Germania: Enea Bastianini (Ducati)

DUE EPISODI NEGANO IL PODIO A BASTIANINI L'ottimo risultato del Ducati Lenovo Team al Sachsenring è completato dal quarto posto di Enea Bastianini, bravo nel finale ad avere la meglio su Morbidelli. Il riminese va in vacanza occupando la medesima posizione anche in classifica generale: ''Avevo fatto una buona partenza, poi per sbaglio ho toccato il device, abbassando la moto; ho fatto quindi le prime curve con il posteriore bloccato, perdendo tempo. Ho cercato di recuperare e, poco a poco, ci sono riuscito; poi quando ho ripreso contatto con Marc (Márquez) è iniziata una bella battaglia. Oggi l’ha vinta lui, riuscendo a prendere margine e sopravanzando velocemente Franco (Morbidelli). Io invece ci ho messo un po’ di più a superarlo ed è stato qui che ho perso la chance di lottare per il podio. È stata comunque un’altra bella gara''. La MotoGP tornerà in azione a inizio agosto con il GP Gran Bretagna, in programma a Silverstone.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/07/2024