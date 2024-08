Prova: Ducati Streetfighter V4 S, con il kit racing è illegale

C'erano mille validi motivi per venire a Misano col caldo. La piadina, il mare, la superbike e invece io ho scelto lei, una Ducati Streetfighter V4 S, ma non una Streetfighter qualunque, una V4 S dotata di scarico racing completo, pedane racing, gomme slick. Con Misano a disposizione non vuoi fare un giretto con questo missile?

La Streetfighter V4 S con scarico e pedane racing

COSA CAMBIA Rispetto alla moto che vi ho già raccontato sulle pagine di Motorbox e sul nostro canale YouTube, a livello tecnico questa SF V4 S non ha grandi stravolgimenti, dunque vi invito ad andare a rivedere la prova, che trovate qui. L'attenzione oggi è focalizzata ovviamente su come si comporta la migliore, se vogliamo, hyper naked ad altre prestazioni con il suo potenziale massimo sbloccato, ovvero con uno scarico che le permette di arrivare fino a 220 CV di potenza massima, una cifra esagerata, 130 Nm di coppia e, come se non bastasse, risparmiando anche 6 kg sul piatto della bilancia: così facendo la moto arriva a 191 kg circa. Lascio a voi il calcolo del rapporto peso/potenza...

COME VA Dunque primo turno per prendere un po' le misure in mappa Sport Evo che mi ha consentito di avere... un risveglio muscolare, chiamiamolo così, visto che qui in stagione animazione va di moda presto al mattino. Finito il primo turno però subito mappa Race per sperimentare il massimo del potenziale di questa Streetfighter V4S e devo dire che di potenziale ce n'è in abbondanza, tanto che si fa quasi fatica a tirare tutte la marce che già si era arrivati alla curva successiva. Un motore bellissimo, super esagerato, potentissimo ma grazie all'ausilio dell'elettronica anche uno ''qualunque'' come me, ben lontano dai fenomeni della MotoGP scesi in pista 24 ore prima, riesce a divertirsi e a raggiungere prestazioni davvero allucinanti.

ANCHE L'ORECCHIO VUOLE LA SUA PARTE Lo scarico dà quel tocco in più sia a livello di performance che di godimento... acustico. È infatti bellissimo poter sentire uno scarico del genere suonare quando tiri le marce, ma soprattutto quando scali. La moto è agilissima, grazie al freno motore la strategia aggiornata riesce a chiudere le curve ancora meglio che in passato e mi è piaciuta anche la possibilità di regolare l'ergonomia grazie alle pedane che sono un ulteriore optional che Ducati ha fornito a questa speciale Streetfighter V4S.

QUANTO COSTA Per un weekend a Misano acquistando lei lo scarico, le pedane, esclusa la pensioncina e lo spaghetto allo scoglio servono circa 32 mila euro. Sta a voi stabilire se sia alla vostra portata oppure no. Se non è alla vostra portata mi dispiace per voi, mi dispiace un po' anche per me in realtà ma sono fortunato, faccio il lavoro più bello del mondo.