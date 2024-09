Ducati 996: poco più di 2.000 euro per la superbike? C'è il trucco (scoprilo)

La Ducati 996 è una delle moto più iconiche della storia moderna. Evoluzione della 916, la superbike Ducati per antonomasia, la 996 è un vero e proprio monumento del motociclismo. Su internet se ne trovano in discrete condizioni a partire da circa 8.000 euro, ma per gli esemplari più belli e prestigiosi – vedasi serie SPS e R – le cifre possono lievitare fino a 40.000 euro. Il sito di Visor Down, invece, riporta un annuncio: una 996 ad appena 1.800 sterline – l'equivalente di circa 2.100 euro – qualcosa non quadra...

La vera Ducati 916

VEDI ANCHE

TROVA LE DIFFERENZE La somiglianza a colpo d'occhio con la bicilindrica a V di Borgo Panigale – qui sopra la vera 916 – c'è tutta ma, a un occhio esperto, balzano subito alla vista particolari fuori posto. Vi abbiamo dato il tempo di capire, ma ora... vuotiamo il sacco. In primis il telaio, che nulla ha a che vedere con il traliccio in tubi di acciaio della vera 996, e poi c'è il finto paracatena che nasconde, in realtà, una trasmissione finale a cardano!

PERCHÈ? Sotto a quella che sembra essere una Ducati 996, in realtà, c'è una Honda NTV 600 Revere. Viene lecito domandarsi cosa abbia spinto il proprietario di questa vecchia naked a cercare di mettere su nientepopodimenoche una 996, anche perché la fatica sarà stata certamente ben maggiore del possibile ricavo dato dalla vendita. L'annuncio tuttavia recita ''Honda NTV 600 Ducati 996 Replica'', pertanto la trasparenza c'è tutta: non si può che fargli i complimenti per l'impegno profuso!

Pubblicato da Michele Perrino, 17/09/2024